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Британская разведка сообщила, как Россия использует иранские беспилотники

Новина українською →
Украина, Среда 14 сентября 2022 08:31
Британская разведка сообщила, как Россия использует иранские беспилотники Фото: Россия начала использовать иранские беспилотные летательные аппараты (t.me/AFUStratCom)
Автор: Александр Белоус

Россия впервые разместила иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Украине. Они пытаются использовать эту систему для нанесения тактических ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, украинские официальные лица 13 сентября 2022 года сообщили, что их силы сбили БПЛА Shahed-136 недалеко от Купянска, в районе продолжающегося успешного наступления Украины.

Shahed-136 - ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

По данным британской разведки, Россия все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются.

"Потеря Shahed-136 вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная вероятность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, ВСУ вблизи Купянска Харьковской области сбили первый иранский ударный беспилотник.

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