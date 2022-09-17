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Полученные Россией иранские беспилотники создают новые угрозы для ВСУ, - WSJ

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 20:17
Полученные Россией иранские беспилотники создают новые угрозы для ВСУ, - WSJ Иллюстративное фото: полученные Россией иранские беспилотники создают новые угрозы для ВСУ (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты начали активно использовать иранские дроны для уничтожения украинской военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего артиллерией 92-й мотострелковой дивизии Украины полковника Родиона Кулагина в комментарии The Wall Street Journal.

По его словам, беспилотники Shahed-136, перекрашенные и переименованные в "Герань-2", все чаще фиксируют возле позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники Украины.

Кулагин рассказал, что в районе дислокации его бригады при помощи таких беспилотников были уничтожены две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два бронетранспортера. Он добавил, что оккупанты пользуются беспилотниками на тех участках фронта, где у них нет преимущества в артиллерии.

Украинский военный отметил, что иранские беспилотники относительно малы и летают на низкой высоте, из-за чего системы ПВО не могут их обнаружить.

При этом он выразил надежду, что союзники Украины предоставят нашим воинам более современные технологии для противодействия беспилотникам или помогут сорвать их поставки из Ирана в РФ.

Напомним, ранее в СтратКоме ВСУ рассказали, что украинские военные впервые сбили иранский беспилотник россиян под Купянском (Харьковская область).

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