В Белом доме подтвердили передачу Ираном беспилотников России

Иран передал первую партию ударных беспилотников России. США зафиксировали погрузку оборудования на самолеты и их вылет в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"По нашей оценке, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течении нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки", - сказала она.

Вашингтона считает, что это только "первоначальные поставки".