Карта війни в України на 16 березня: оновлені дані британської розвідки

Українські військові продовжують тримати оборону на сході України. Водночас окупанти атакують позиції захисників з декількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Натисніть на зображення, щоб побачити детальніше За даними британської карти, найзапекліші бої тривають на сході України, а найважчою ділянкою фронту залишається Бахмутський напрямок. Крім того, окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Вугледара, Мар'їнки та Авдіївки. Також бої точать у Харківській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Значного просування ворога на цих напрямках не зафіксовано. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти вздовж всієї лінії фронту.