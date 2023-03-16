Оборона Бахмута закладає підґрунтя для подальшого наступу українських військ, - Череватий

Українські військові стійко тримають Бахмут та завдають росіянам численних втрат. Саме завдяки обороні на сході наші захисники можуть проходити навчання та готуватися до подальшого контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що в районі Бахмуту наразі відбувається оборонна операція. Так, наші військові з великими зусиллями стримують ворога, наносячи йому колосальні втрати. За його словами, це і є провісник майбутніх дій, яких очікує все українське суспільство.

"Вони виснажують, знекровлюють ворога, вибивають його міць, ламаючи його морально-психологічний стан. Поки наші тримають оборонну операцію, їхні побратими в Україні і за кордоном вивчають новітні техніки, новітню тактику бойових дій", - сказав речник.

Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку та взагалі на сході готується підґрунтя, щоб наші бригади, коли будуть готові, могли впевнено "вийти на надломленого ворога і набагато швидше викинути його за межі нашої країни".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому було ухвалено рішення про подальше утримання та захист Бахмута. У США підтримують рішення Зеленського щодо Бахмуту.

Раніше РБК-Україна розповідало, чому Україна продовжує оборону міста попри застереження західних союзників.

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