ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оборона Бахмута закладає підґрунтя для подальшого наступу українських військ, - Череватий

Новость на русском →
Четвер 16 березня 2023 13:39
Оборона Бахмута закладає підґрунтя для подальшого наступу українських військ, - Череватий Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові стійко тримають Бахмут та завдають росіянам численних втрат. Саме завдяки обороні на сході наші захисники можуть проходити навчання та готуватися до подальшого контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що в районі Бахмуту наразі відбувається оборонна операція. Так, наші військові з великими зусиллями стримують ворога, наносячи йому колосальні втрати. За його словами, це і є провісник майбутніх дій, яких очікує все українське суспільство.

"Вони виснажують, знекровлюють ворога, вибивають його міць, ламаючи його морально-психологічний стан. Поки наші тримають оборонну операцію, їхні побратими в Україні і за кордоном вивчають новітні техніки, новітню тактику бойових дій", - сказав речник.

Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку та взагалі на сході готується підґрунтя, щоб наші бригади, коли будуть готові, могли впевнено "вийти на надломленого ворога і набагато швидше викинути його за межі нашої країни".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому було ухвалено рішення про подальше утримання та захист Бахмута. У США підтримують рішення Зеленського щодо Бахмуту.

Раніше РБК-Україна розповідало, чому Україна продовжує оборону міста попри застереження західних союзників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України ВСУ
NEWS
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України