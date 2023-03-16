Тисячу окупантів, літак та десятки одиниць техніки: втрати Росії за добу
Фото: ЗСУ знищили вже понад 162 тисячі окупантів (facebook com MinistryofDefence UA)
Українські захисники за минулу добу ліквідували 1040 російських окупантів. Крім того, воїни знищили десятки одиниць важкої техніки і літак ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,
- танків - 3504 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 6810 (+11) од,
- артилерійських систем - 2539 (+11) од,
- РСЗВ - 503 (+1) од,
- засоби ППО - 265 (+3) од,
- літаків - 305 (+1) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+13),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5394 (+17) од,
- спеціальна техніка - 257 (+0)
Нагадаємо, українські війська за минулу добу відбили понад 75 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.
При цьому аналітики ISW вважають, що ЗСУ мають можливості відновити ініціативу на фронті, оскільки темп наступу росіян знизився.
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