Тисячу окупантів, літак та десятки одиниць техніки: втрати Росії за добу

Українські захисники за минулу добу ліквідували 1040 російських окупантів. Крім того, воїни знищили десятки одиниць важкої техніки і літак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, українські війська за минулу добу відбили понад 75 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

При цьому аналітики ISW вважають, що ЗСУ мають можливості відновити ініціативу на фронті, оскільки темп наступу росіян знизився.

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