Литва передає Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійде

У четвер, 16 березня, Литва оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Загальна вартість військової допомоги, яку надає Литва для України скоро досягне 450 мільйонів євро", - додав міністр.

Зазначається, що Україна також отримає транспортні засоби та військові пайки.

"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає 155-мм боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли снаряди для артилерії та РСЗВ.

Уряд Естонії підтримав відправку Україні чергового пакету військової допомоги, який включає снайперську зброю та спорядження для спецпідрозділів.

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