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Литва передає Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійде

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Четвер 16 березня 2023 17:36
Литва передає Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійде Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 березня, Литва оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає 155-мм боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна також отримає транспортні засоби та військові пайки.

"Загальна вартість військової допомоги, яку надає Литва для України скоро досягне 450 мільйонів євро", - додав міністр.

Нагадаємо, що Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли снаряди для артилерії та РСЗВ.

Уряд Естонії підтримав відправку Україні чергового пакету військової допомоги, який включає снайперську зброю та спорядження для спецпідрозділів.

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