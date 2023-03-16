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Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 найближчими днями, - Дуда

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Варшава, Четвер 16 березня 2023 14:27
Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 найближчими днями, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Польща найближчими днями передасть Україні винищувачі МіГ-29. Мова йде про перші чотири літаки.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують", - сказав він, не назвавши точну кількість винищувачів, яку збирається передати Польща.

Дуда пояснив, що Польща передасть літаки, які були на озброєнні протиповітряної оборони.

"Можна з упевненістю сказати, що зараз ми буквально доставляємо ці МіГи в Україну. Ми маємо ще десяток таких МіГів. Це ті МіГи, які ми отримали на початку 90-х від армії НДР. Це останні роки їх експлуатації відповідно до їх технічних можливостей", - зазначив президент.

Польський лідер наголосив, що Польща замінить радянські МіГ-29 літаками FA-50 з Південної Кореї, перші постачання яких очікуються наприкінці року, а також американськими F-35.

На рішення Польщі вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він опублікував в Telegram літачок та додав фото з керівником Бюро з міжнародної політики Польщі Марціном Пшидачем.

Нагадаємо, в уряді Польщі заявили, що Україна може отримати винищувачі МіГ-29 від декількох країн.

Зокрема, раніше у Словаччині заявляли, що готові надати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

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