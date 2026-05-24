ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

З Artemis є нюанси. Чи долучиться Україна до місячної програми NASA як держава

10:20 24.05.2026 Нд
2 хв
Україна стала дев'ятою країною, яка підписала домовленості в межах програми, але не все так просто
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
З Artemis є нюанси. Чи долучиться Україна до місячної програми NASA як держава Artemis - міжнародна космічна програма під керівництвом NASA (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні спостерігається системна криза - космічної програми немає вже сім років. Але нещодавно надійшов лист щодо участі в місячній програмі Artemis ("Артеміда").

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна головний науковий співробітник, екс-директор Інституту космічних досліджень НАНУ Олег Федоров.

Читайте також: "Ми виходили в космос під час війни": Веніславський про секретні запуски і захист від "Орєшніка"

Чи має Україна формальну угоду з NASA

Науковець повідомив, що працював раніше у Державному космічному агентстві, де відповідав за співробітництво з NASA.

"Тоді ми мали спільні програми й навіть фінансування", - пригадав Федоров.

Він розповів, що "після польоту нашого першого космонавта Леоніда Каденюка (а це було вже понад 20 років тому), ми запускали спільні проєкти для орбітальних досліджень".

"Америка навіть два роки фінансувала наші невеликі дослідницькі програми. Але потім усе припинилося", - поділився експерт.

Він додав, що сьогодні "у нас немає навіть формальної угоди".

Чи долучиться Україна до програми Artemis

"Нещодавно надійшов лист щодо участі України в місячній програмі "Артеміда" (Artemis)", - розповів Федоров.

Він пояснив, що раніше "туди записалося багато країн, зокрема й ми".

"Специфіка в тому, що кожен учасник робить щось своє, але узгоджує з рештою. Щоб щоб не було дублювання", - розповів науковець.

Отже, за його словами, Україна могла б "допомагати США освоювати Місяць, але за власні кошти".

"Державне космічне агентство України збирає пропозиції можливих учасників, зокрема від КБ "Південне", - зауважив експерт.

Але поки що, за його словами, про "участь України як держави у цій програмі не йдеться".

Нагадаємо, 13 листопада 2020 року стало відомо, що Україна зробила крок у напрямку програми NASA Artemis ("Артеміда").

Тоді Державне космічне агентство підписало домовленості (в рамках програми) щодо принципів співпраці у цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів (в мирних цілях) та приєдналося до космічних агентств інших країн-учасників програми.

Так Україна стала дев'ятою країною-підписантом домовленостей щодо Artemis.

Згодом повідомлялося, що Україна планує брати участь у програмах з вивчення Марса.

Тим часом у NASA назвали чіткі терміни, коли людство колонізує Місяць.

Читайте також, як астронавти місії Artemis II знову опинилися на Землі після довгої подорожі до Місяця й назад та чому висадку астронавтів на Місяць вирішили перенести.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
NASA Україна Фінанси Космічний корабель Космічна розвідка Дослідники Науковці
Новини
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Аналітика
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами