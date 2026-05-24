З Artemis є нюанси. Чи долучиться Україна до місячної програми NASA як держава

В Україні спостерігається системна криза - космічної програми немає вже сім років. Але нещодавно надійшов лист щодо участі в місячній програмі Artemis ("Артеміда").

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна головний науковий співробітник, екс-директор Інституту космічних досліджень НАНУ Олег Федоров .

Чи має Україна формальну угоду з NASA

Науковець повідомив, що працював раніше у Державному космічному агентстві, де відповідав за співробітництво з NASA.

"Тоді ми мали спільні програми й навіть фінансування", - пригадав Федоров.

Він розповів, що "після польоту нашого першого космонавта Леоніда Каденюка (а це було вже понад 20 років тому), ми запускали спільні проєкти для орбітальних досліджень".

"Америка навіть два роки фінансувала наші невеликі дослідницькі програми. Але потім усе припинилося", - поділився експерт.

Він додав, що сьогодні "у нас немає навіть формальної угоди".

Чи долучиться Україна до програми Artemis

"Нещодавно надійшов лист щодо участі України в місячній програмі "Артеміда" (Artemis)", - розповів Федоров.

Він пояснив, що раніше "туди записалося багато країн, зокрема й ми".

"Специфіка в тому, що кожен учасник робить щось своє, але узгоджує з рештою. Щоб щоб не було дублювання", - розповів науковець.

Отже, за його словами, Україна могла б "допомагати США освоювати Місяць, але за власні кошти".

"Державне космічне агентство України збирає пропозиції можливих учасників, зокрема від КБ "Південне", - зауважив експерт.

Але поки що, за його словами, про "участь України як держави у цій програмі не йдеться".

Нагадаємо, 13 листопада 2020 року стало відомо, що Україна зробила крок у напрямку програми NASA Artemis ("Артеміда").

Тоді Державне космічне агентство підписало домовленості (в рамках програми) щодо принципів співпраці у цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів (в мирних цілях) та приєдналося до космічних агентств інших країн-учасників програми.

Так Україна стала дев'ятою країною-підписантом домовленостей щодо Artemis.