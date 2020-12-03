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Украина может помочь NASA с освоением Луны, но есть проблема

Киев, Четверг 03 декабря 2020 14:33
Украина может помочь NASA с освоением Луны, но есть проблема
Фото: NASA (flickr.com)
Автор: Лера Полищук, Дмитрий Левицкий

Украина может помочь американскому космическому агентству NASA с освоением Луны в рамках программы "Артемида". Однако пока это решение под вопросом так, как в Украине еще не утверждена Космическая программа на 2021-2025 годы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

"Исходя из этого, вопрос сотрудничества с NASA, в том числе и в рамках программы "Артемида", является преждевременным", - сообщили в Государственном космическом агентстве.

Однако в проекты ГКА вошли в глобальный сценарий исследования поверхности Луны в рамках программы "Артемида" и инициатив Moon Village Association.

Пока Украина работает над проектами по созданию солнечной электростанции для лунной базы, разработке спутника для снимков с поверхности Луны, а также созданием солнечно-термоэлектрического генератора.

Напомним, 13 ноября Украина присоединилась к программе NASA "Артемида". Программа регулирует международное сотрудничество в исследовании и освоении Луны, Марса, комет и астероидов.

Кроме того, в Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса.

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