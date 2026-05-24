С Artemis есть нюансы. Присоединится ли Украина к лунной программе NASA как государство

В Украине наблюдается системный кризис - космической программы нет уже семь лет. Но недавно пришло письмо об участии в лунной программе Artemis ("Артемида").

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина главный научный сотрудник, экс-директор Института космических исследований НАНУ Олег Федоров .

Есть ли у Украины формальное соглашение с NASA

Ученый сообщил, что работал раньше в Государственном космическом агентстве, где отвечал за сотрудничество с NASA.

"Тогда у нас были общие программы и даже финансирование", - вспомнил Федоров.

Он рассказал, что "после полета нашего первого космонавта Леонида Каденюка (а это было уже более 20 лет назад), мы запускали совместные проекты для орбитальных исследований".

"Америка даже два года финансировала наши небольшие исследовательские программы. Но потом все прекратилось", - поделился эксперт.

Он добавил, что сегодня "у нас нет даже формального соглашения".

Присоединится ли Украина к программе Artemis

"Недавно пришло письмо об участии Украины в лунной программе "Артемида" (Artemis)", - рассказал Федоров.

Он объяснил, что ранее "туда записалось много стран, в том числе и мы".

"Специфика в том, что каждый участник делает что-то свое, но согласовывает с остальными. Чтобы не было дублирования", - рассказал ученый.

Таким образом, по его словам, Украина могла бы "помогать США осваивать Луну, но за собственные средства".

"Государственное космическое агентство Украины собирает предложения возможных участников, в частности от КБ "Південне", - отметил эксперт.

Но пока что, по его словам, об "участии Украины как государства в этой программе речь не идет".

Напомним, 13 ноября 2020 года стало известно, что Украина сделала шаг в направлении программы NASA Artemis ("Артемида").

Тогда Государственное космическое агентство подписало договоренности (в рамках программы) о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов (в мирных целях) и присоединилось к космическим агентствам других стран-участников программы.

Так Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей по Artemis.