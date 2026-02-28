Місячна місія відкладається? NASA додає новий етап перед посадкою
Глава NASA Джаред Айзекман заявив про перегляд графіка програми "Артеміда": агентство запроваджує додатковий етап випробувань на навколоземній орбіті, а висадку астронавтів на Місяць переносять на 2028 рік.
Новий етап перед польотом до Місяця
В оновленому плані місія "Артеміда-3", яку раніше розглядали як експедицію з посадкою, у 2027 році зосередиться на перевірці стикування корабля "Оріон" із місячним модулем на орбіті Землі.
За словами Айзекмана, це дасть змогу знизити ризики для екіпажу і зберегти регулярність запусків без тривалих пауз у реалізації програми.
Згідно з новою дорожньою картою, перша за півстоліття висадка людей на поверхню супутника очікується не раніше ніж 2028 року в рамках місій "Артеміда-4" або "Артеміда-5".
Додатковий політ дасть можливість протестувати системи зближення, а також провести випробування нових скафандрів у відкритому космосі до їх застосування на Місяці.
Керівник агентства зазначив, що перевірка технологій поблизу Землі безпечніша, ніж спроба негайної посадки після перерви в експлуатації ракети SLS.
Затримки і конкуренція
Коригування термінів пов'язане, зокрема, з відставанням розробки корабля Starship компанії SpaceX, який має забезпечити доставку посадкового модуля.
NASA також взаємодіє з Blue Origin, розраховуючи на прискорення робіт за альтернативним проектом.
Підготовка до обльоту Місяця місією "Артеміда-2" ускладнилася витоком гелію: старт перенесено на квітень, а ракету повернули в складальний цех для ремонту.
