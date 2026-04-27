У NASA назвали чіткі терміни, коли людство колонізує Місяць

NASA оприлюднила масштабний план на 24 мільярди фунтів стерлінгів, згідно з яким люди почнуть постійно жити на Місяці вже до 2033 року. Перша фаза проєкту вже запущена, а ключову роль у забезпеченні життєдіяльності майбутньої бази відіграють британські, японські та приватні американські техностартапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailyStar .

NASA розробила поетапну стратегію "повернення, щоб залишитися". Після успіху космічної місії Artemis II агенція переходить до активної підготовки наступних кроків:

2027 рік - випробування посадкового модуля під час місії Artemis III на навколомісячній орбіті;

2028 рік - висадка перших екіпажів у межах місій Artemis IV та V, якщо вантажні посадкові модулі доведуть свою надійність;

2029 рік - офіційний початок будівництва перших споруд місячної бази.

Примітно, що саме між компаніями SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса триває жорстка конкуренція за право здійснити першу висадку на супутник Землі.

Космічна інфраструктура: що передбачається

Успіх місії залежить від стабільного зв'язку та мобільності. Вже наступного року на орбіту вийде британський супутник Lunar Pathfinder, який забезпечуватиме зв'язок навіть з "мертвою зоною" на зворотному боці Місяця.

Для пересування поверхнею японська агенція JAXA спільно з Toyota розробляє великий герметичний всюдихід - мобільний будинок на колесах, який має запрацювати до 2032 року.

Крім того, на супутник доставлять ядерні генератори та сонячні панелі для боротьби з екстремальним холодом.

Чому NASA обрала південний полюс Місяця?

Локація для бази обрана не випадково. Південний полюс Місяця містить поклади льоду, який можна перетворити на воду для пиття та кисень для дихання. Однак умови там значно складніші, ніж на місцях висадки місій "Аполлон".

Що очікує на мабутні космічні місії:

Екстремальна темрява - астронавтам доведеться переживати місячну ніч, що триває 14 земних діб;

Місячний пил - NASA активно вивчає, як агресивний матеріал впливає на техніку під час зльоту та посадки;

Радіація - спеціальні зонди та ровери вже зараз картографують місцевість для пошуку найбільш безпечних зон для тривалого перебування людей.

"Зараз настав час знову повірити у неможливе, адже мета людства змінилася: тепер ми летимо на Місяць не для того, щоб залишити там слід, а щоб зробити його своєю другою домівкою", - заявив приватний астронавт та мільярдер Джаред Айзекман.

До 2027 року NASA планує відправити на Місяць дев'ять вантажних модулів, які доставлять критично важливе обладнання. Туди увійдуть обігрівачі та ровер VIPER для ретельного пошуку ресурсів у вічній мерзлоті.