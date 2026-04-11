Астронавти місії Artemis II знову на Землі: в NASA розповіли про всі ризики посадки

Міжнародна група астронавтів успішно приводнилась в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії у капсулі корабля Orion. Проте був великий ризик, що повернення до Землі стане проблематичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Астронавти подолали рекордну відстань від Землі, яку раніше не досягала жодна людина. Попередній рекорд належав місії "Аполлон-13", встановлений ще у 1970 році.

На щастя, політ пройшов успішно і всі системи спрацювали штатно. Одразу після приводнення командир корабля Рід Вайзман вийшов на зв'язок із центром управління польотами в Х'юстоні.

"Яка подорож! Ми стабільні. Чотири зелені члени екіпажу", - сказав Вайзман.

Це означає, що всі четверо астронавтів перебувають у чудовій формі. У Космічному центрі Джонсона панувала напружена тиша. Десятки журналістів чекали на сигнал. Коли зв’язок відновився після проходження атмосфери Землі, зал вибухнув оплесками.

Пекло в атмосфері: 4000 градусів та пурпурова плазма

Повернення на Землю - найнебезпечніший етап. Це складніше, ніж посадка літака. Процес розпочався на висоті 122 кілометрів. Orion врізався у щільні шари атмосфери на величезній швидкості.

За бортом коїлося щось неймовірне - фізичні процеси розривали молекули повітря. Навколо капсули утворилося пурпурове скупчення плазми й вона повністю блокувала радіозв'язок на довгі шість хвилин.

Астронавти відчули шалений тиск на груди. Перевантаження сягали 4 G (чотири власні ваги на кожну людину). Температура зовні була екстремальною. Представник NASA Кенна Пелл пояснив масштаби випробувань:

"Залежно від траєкторії, нагрівання може коливатися від 3000 до 5000 градусів. Ми очікуємо, що для сьогоднішньої траєкторії вона становитиме близько 4000 градусів".

Якби щось пішло не за планом, Orion перейшов би на аварійну траєкторію. У такому разі екіпаж відчув би на собі 7,5 перевантажень.

Парашути та філігранна точність посадки

Швидкість була шаленою і перевищувала швидкість звуку в 30 разів. Жорстока фізика гальмування допомогла скинути темп. На висоті 7,6 кілометра розгорнулися перші парашути.

NASA мало чітко зафіксувати GPS-координати капсули. Менеджер систем розвідки Шон Квінн зазначив, що це дозволяє евакуаційній команді Integrity дістатися до об’єкта за лічені хвилини. Капсулу мали знайти в точці "Браво".

Спеціальна серія парашутів сповільнила апарат до 32 км/г. Після удару об воду команда переконалася, що Orion стоїть вертикально.

Дві години повної евакуації

Астронавти не можуть відразу відправитись на берег. Спочатку команду пересадили на спеціальний пліт "передній ґанок". Потім їх забрав гелікоптер. Кінцева точка - корабель ВМС США USS John P. Murtha.

Весь процес тривав близько двох годин. Чому так довго? Екіпаж вимикав системи Orion. Водолази перевіряли воду на наявність токсичного палива чи аміаку, а медики проводили перший огляд прямо в капсулі.

Астронавти виходили по черзі. Першою була Крістіна Кох. За нею - Віктор Гловер та Джеремі Хансен. Останнім корабель покинув командир Рід Вайзман.

Наразі всі четверо дослідників перебувають у безпеці та під наглядом медиків. Цей політ відкриває шлях до наступного етапу програми - висадки людей на поверхню супутника.