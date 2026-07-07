Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Президент США Дональд Трамп 8 липня проведе повний день на саміті НАТО в турецькій Анкарі, а ввечері відлетить назад до Вашингтона. У розкладі - зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік президента США, оприлюднений виданням Roll Call.
Що заплановано на саміті НАТО
Робочий день президента США Дональда Трампа в Анкарі розписаний практично по хвилинах. Зустрічі відбудуться на території Президентського комплексу Бештепе.
Двостороння зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським запланована на 14:30 за київським часом (07:30 за вашингтонським часом).
Крім Зеленського, у розкладі президента США є ще одна двостороння зустріч - з президентом Сирійської Арабської Республіки Ахмедом аш-Шараа. Вона відбудеться одразу після розмови з українським лідером.
Після пресконференції президент США відправиться з військового аеродрому Етімесгут до Вашингтона.
Нагадаємо, саміт НАТО в Анкарі може пройти непросто через самого Трампа. За інформацією CNN, президент США вирушив на зустріч лідерів Альянсу у поганому настрої, оскільки останнім часом дедалі скептичніше ставиться до союзницьких зобов'язань Вашингтона.
Видання зазначає, що Трамп ніколи прямо не виключав можливості виходу США з НАТО.
Нагадаємо, напередодні саміту чотири країни НАТО запропонували новий механізм фінансування оборони на підтримку України.
Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща оголосили про створення Багатостороннього оборонного механізму, який має запрацювати до 2027 року.