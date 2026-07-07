Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині

Президент США Дональд Трамп 8 липня проведе повний день на саміті НАТО в турецькій Анкарі, а ввечері відлетить назад до Вашингтона. У розкладі - зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік президента США, оприлюднений виданням Roll Call .

Що заплановано на саміті НАТО

Робочий день президента США Дональда Трампа в Анкарі розписаний практично по хвилинах. Зустрічі відбудуться на території Президентського комплексу Бештепе.

Двостороння зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським запланована на 14:30 за київським часом (07:30 за вашингтонським часом).

Крім Зеленського, у розкладі президента США є ще одна двостороння зустріч - з президентом Сирійської Арабської Республіки Ахмедом аш-Шараа. Вона відбудеться одразу після розмови з українським лідером.

Після пресконференції президент США відправиться з військового аеродрому Етімесгут до Вашингтона.

Нагадаємо, саміт НАТО в Анкарі може пройти непросто через самого Трампа. За інформацією CNN, президент США вирушив на зустріч лідерів Альянсу у поганому настрої, оскільки останнім часом дедалі скептичніше ставиться до союзницьких зобов'язань Вашингтона.