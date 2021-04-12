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Украина планирует участвовать в программах по изучению Марса

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 14:48
Украина планирует участвовать в программах по изучению Марса Фото: Украина планирует участвовать в программах по исследованию Марса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина планирует принять участие в программах, которые предусматривают исследования Марса. Также в будущем Украина будет участвовать в программе NASA по освоению Луны - "Артемида".

Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью "Укринформу".

"В ближайшем будущем Украина примет участие в программе NASA по освоению Луны - "Артемида". Мы недавно подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме этого, планируем участвовать в программах, предусматривающих исследования Марса", - заявил он.

Напомним, 13 ноября прошлого года Украина присоединилась к программе NASA "Артемида". Программа регулирует международное сотрудничество в исследовании и освоении Луны, Марса, комет и астероидов.

Кроме того, Украина может помочь агентству NASA с освоением Луны, однако на сегодня еще не утверждена Космическая программа на 2021-2025 годы.

Добавим, что в Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса.

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