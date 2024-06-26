До армії Ізраїлю призовуть кілька тисяч студентів-ортодоксів, - рішення суду

Генеральна прокуратура Ізраїлю наказала ЦАХАЛу з 1 липня призвати на військову службу три тисячі студентів ультра-ортодоксальних єшив, які раніше мали законне право не йти до війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

В адресованому міністерствам оборони, фінансів та освіти листі, Генпрокуратура також зобов'язала уряд утриматися від перерахування коштів, раніше виділених єшивам (єврейський вищий релігійний навчальний заклад, де вивчається Усний Закон, переважно Талмуд. - ред.) для студентів, які навчаються замість військової служби. Міністерствам повідомили, що вони більше не можуть надавати таку підтримку в будь-якому форматі.

Вказівки з'явилися через кілька годин після історичного рішення Верховного суду Ізраїлю, який вперше вирішив, що ультра-ортодоксальні чоловіки зобов'язані проходити військову службу, адже попередні законодавчі та адміністративні механізми, що дозволяли їм повністю звільнятися від неї, втратили чинність.

"Силові структури зобов'язані негайно виконати рішення про призов учнів єшив, які зобов'язані нести військову службу, відповідно до потреб армії та її можливостей, а також відповідно до зобов'язання призвати 3 тисячі призовників", - заявив заступник генпрокурора Гіл Лімон у листі до юридичного радника армії.

Чому єшив вирішили призивати до армії

Єшива - єврейський вищий релігійний навчальний заклад, де вивчається Усний Закон, переважно Талмуд. В останні сторіччя головною діяльністю єшив є підготовка до звання рабина. Строк навчання, як правило, не обмежений.

На сьогоднішній день в Ізраїлі налічується близько 63 тисяч учнів єшивів Харедім (різні ультра-ортодоксальні єврейські релігійні громади та члени цих громад в Ізраїлі й поза ним, - ред.), які, згідно з постановою суду, тепер зобов'язані проходити військову службу. Водночас, як повідомили суду в ЦАХАЛ, в призовному році 2024, що розпочався у червні, реально можливо призвати лише 3 тисячі учнів.

Лімон зазначив, що ця кількість повинна прийти на додаток до середньої кількості таких чоловіків, які були призвані в останні роки, яку уряд вказав у своєму поданні до суду на рівні 1800 осіб.

У його листі йдеться про те, що військові також повинні представити план призову, щоб повністю використати призовний потенціал ультра-ортодоксальної спільноти і в подальшому збільшити кількість призовників понад 3 тисяч осіб "у світлі нинішніх потреб армії і з метою просування рівності в тягарях військової служби".

Крім того, у своєму листі до міністрів, Лімон зазначив, що згідно з умовами постанови, їм заборонено передавати будь-які кошти "прямо чи опосередковано" єшивам, які до цього часу отримували фінансування на кожного студента, що навчався у цих закладах замість військової служби.

Наказ випливає з рішення суду про те, що фінансування, виділене законом для студентів єшив, які навчаються замість проходження військової служби, було безпосередньо пов'язане із законом, який дозволяв повне звільнення від військової служби. Оскільки цей закон втратив чинність, більше не існує жодних правових підстав для надання цих коштів.

Лімон додав, що ця заборона означає, що фінансування не може бути приєднане до інших програм фінансової підтримки, якими користуються студенти єшив. Це відображає занепокоєння Генпрокуратури тим, що уряд може спробувати обійти цю постанову, перерозподіливши кошти через інші програми підтримки.

Всі студенти мають бути призвані

Рух за якісний уряд в Ізраїлі, одна з головних організацій, що подали петицію у цій справі, заявив, що вказівки Генеральної прокуратури є "важливим першим кроком", але що масштаби призову в армію студентів єшив повинні бути "значно розширені" і що всі 63 тисячі студентів повинні бути призвані негайно.

Пізніше у вівторок депутат від Лікуду Юлій Едельштейн, який очолює комітет Кнесету, що розглядає урядовий законопроект про призов ультра-ортодоксів, виступив із заявою, в якій сказав, що законодавство буде просуватися лише "за умови широкої згоди". "Або закон взагалі не буде ухвалений", - заявив він.

За словами ультра-ортодоксального активіста, що займається пропагандою призову, щонайменше 10 тисяч чоловіків Харедім щорічно звільняються від військової служби під фальшивими приводами і повинні йти служити згідно з рішенням Верховного суду.

"Це повинно початися з тих звільнених, які лише кажуть, що відвідують єшиви (але насправді не відвідують)", - сказав Еліягу Глатценберг, співзасновник некомерційної організації "Ахват Тора".

Визначення того, хто є Харедім, різняться, що ускладнює статистику. Платформа журналістських розслідувань Shomrim повідомляє, що за найліберальнішим визначенням, лише близько 1 тисячі харедим вступили до лав армії у 2019 та 2020 роках, що приблизно вдвічі менше, ніж у 2013-2018 роках. Статистика на 2021-2023 роки схожа, заявив представник ЦАХАЛу на засіданні комітету Кнесету в лютому.

"Якщо 10 тисяч із гаком неправомірно звільнених від призову Харедім стануть мішенню, лідери харейської громади зрозуміють це з більшим розумінням, ніж якби армія призивала до війська студентів єшив", - каже Глатценберг.