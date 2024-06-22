У Рафаху обстріляли табір біженців, є загиблі. Ізраїль заперечив причетність
У районі аль-Мавасі міста Рафах на півдні Сектора Газа було обстріляно наметовий табір біженців. Внаслідок атаки багато загиблих і поранених. Ізраїль заперечив свою причетність до інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у соцмережі Х та видання The Times of Israel.
Вдень у п'ятницю, 21 червня, великокаліберні снаряди впали за кілька метрів від офісу та житлових приміщень МКЧХ. Внаслідок удару були пошкоджені будівля офісу, яка оточена сотнями переміщених цивільних осіб, що живуть у наметах.
За даними Червоного Хреста, після обстрілу до найближчого польового госпіталю організації надійшло 22 загиблих і 45 постраждалих.
Речник армії Ізраїлю заявив, що "немає жодних ознак" того, що по наметовому містечку вдарили саме ізраїльські сили.
"Проведене попереднє розслідування свідчить про те, що немає жодних ознак того, що ЦАХАЛ завдав удару по гуманітарній зоні в Аль-Мавасі. Інцидент перебуває на стадії розгляду", - сказав представник ЦАХАЛу.
Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, звинуватило в обстрілі Ізраїль та заявило про 25 загиблих і 50 поранених.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
У жовтні минулого року палестинське терористичне угруповання ХАМАС атакувало Сектор Газа. У перший день атаки терористи взяли у полон десятки цивільних, та військових ізраїльтян.
У відповідь армія Ізраїлю почала воєнну операцію в анклаві. За кілька місяців ЦАХАЛ окупував більшу частину смуги і підійшов впритул до міста Рафах на кордоні з Єгиптом.
Однак бойові дії супроводжувалися великою кількістю руйнувань та загибеллю тисяч цивільних жителів Сектора Газа. Низка країн ЄС і навіть США розкритикували Тель-Авів за порушення прав людини і законів війни.
Наприкінці травня Міжнародний суд ООН постановив Ізраїлю припинити наступ на Рафах у Секторі Газа. Однак ізраїльський уряд відмовився виконати цю вимогу.
ЦАХАЛ взяв Рафах в облогу і проводить операцію в обмеженому вигляді.
Нещодавно ЦАХАЛ атакував комплекс ХАМАС, що розташовувався всередині школи у центральній частині Сектора Газа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.