У Рафаху обстріляли табір біженців, є загиблі. Ізраїль заперечив причетність

У районі аль-Мавасі міста Рафах на півдні Сектора Газа було обстріляно наметовий табір біженців. Внаслідок атаки багато загиблих і поранених. Ізраїль заперечив свою причетність до інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у соцмережі Х та видання The Times of Israel.

Вдень у п'ятницю, 21 червня, великокаліберні снаряди впали за кілька метрів від офісу та житлових приміщень МКЧХ. Внаслідок удару були пошкоджені будівля офісу, яка оточена сотнями переміщених цивільних осіб, що живуть у наметах.

За даними Червоного Хреста, після обстрілу до найближчого польового госпіталю організації надійшло 22 загиблих і 45 постраждалих.

Речник армії Ізраїлю заявив, що "немає жодних ознак" того, що по наметовому містечку вдарили саме ізраїльські сили.

"Проведене попереднє розслідування свідчить про те, що немає жодних ознак того, що ЦАХАЛ завдав удару по гуманітарній зоні в Аль-Мавасі. Інцидент перебуває на стадії розгляду", - сказав представник ЦАХАЛу.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, звинуватило в обстрілі Ізраїль та заявило про 25 загиблих і 50 поранених.