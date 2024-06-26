В армию Израиля призовут несколько тысяч ультра-ортодоксальных иешивов, - решение суда

Генеральная прокуратура Израиля приказала ЦАХАЛу с 1 июля призвать на военную службу три тысячи ультра-ортодоксальных иешивов, которые ранее имели законное право не идти в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В адресованном министерствам обороны, финансов и образования письме, Генпрокуратура также обязала правительство воздержаться от перечисления средств, ранее выделенных иешивам для студентов, обучающихся вместо военной службы. Министерствам сообщили, что они больше не могут оказывать такую поддержку в любом формате.

Указания появились через несколько часов после исторического решения Верховного суда Израиля, который впервые решил, что ультра-ортодоксальные мужчины обязаны проходить военную службу, ведь предыдущие законодательные и административные механизмы, позволявшие им полностью освобождаться от нее, утратили силу.

"Силовые структуры обязаны немедленно выполнить решение о призыве учеников иешивов, которые обязаны нести военную службу, в соответствии с потребностями армии и ее возможностями, а также в соответствии с обязательством призвать 3 тысячи призывников", - заявил заместитель генпрокурора Гил Лимон в письме к юридическому советнику армии.

Почему иешивов решили призывать в армию

Иешивы - еврейское высшее религиозное учебное заведение, где изучается Устный Закон, преимущественно Талмуд. В последние столетия главной деятельностью иешив является подготовка к званию раввина. Срок обучения, как правило, не ограничен.

На сегодняшний день в Израиле насчитывается около 63 тысяч учеников иешив Харедим (различные ультра-ортодоксальные еврейские религиозные общины и члены этих общин в Израиле и вне его, - ред.), которые, согласно постановлению суда, теперь обязаны проходить военную службу. В то же время, как сообщили суду в ЦАХАЛ, в призывном году 2024, начавшемся в июне, реально возможно призвать только 3 тысячи учеников.

Лимон отметил, что это количество должно прийти в дополнение к среднему количеству таких мужчин, которые были призваны в последние годы, которое правительство указало в своем представлении в суд на уровне 1800 человек.

В его письме говорится о том, что военные также должны представить план призыва, чтобы полностью использовать призывной потенциал ультра-ортодоксального сообщества и в дальнейшем увеличить количество призывников свыше 3 тысяч человек "в свете нынешних потребностей армии и с целью продвижения равенства в бремени военной службы".

Кроме того, в своем письме к министрам, Лимон отметил, что согласно условиям постановления, им запрещено передавать любые средства "прямо или косвенно" иешивам, которые до сих пор получали финансирование на каждого студента, обучавшегося в этих заведениях вместо военной службы.

Приказ следует из решения суда о том, что финансирование, выделенное законом для студентов иешив, обучающихся вместо прохождения военной службы, было непосредственно связано с законом, который позволял полное освобождение от военной службы. Поскольку этот закон утратил силу, больше не существует никаких правовых оснований для предоставления этих средств.

Лимон добавил, согласно запрету, финансирование не может быть присоединено к другим программам финансовой поддержки, которыми пользуются студенты иешив. Это отражает беспокойство Генпрокуратуры тем, что правительство может попытаться обойти это постановление, перераспределив средства через другие программы поддержки.

Все студенты должны быть призваны

Движение за качественное правительство в Израиле, одна из главных организаций, подавших петицию по этому делу, заявило, что указания Генеральной прокуратуры являются "важным первым шагом", но что масштабы призыва в армию иешивов должны быть "значительно расширены" и что все 63 тысячи студентов должны быть призваны немедленно.

Позже во вторник депутат от Ликуда Юлий Эдельштейн, возглавляющий комитет Кнессета, рассматривающий правительственный законопроект о призыве ультра-ортодоксов, выступил с заявлением, в котором сказал, что законодательство будет продвигаться только "при условии широкого согласия". "Или закон вообще не будет принят", - заявил он.

По словам ультра-ортодоксального активиста, занимающегося пропагандой призыва, по меньшей мере 10 тысяч мужчин Харедим ежегодно освобождаются от военной службы под фальшивыми предлогами и должны идти служить согласно решению Верховного суда.

"Это должно начаться с тех освобожденных, которые только говорят, что посещают иешивот (но на самом деле не посещают)", - сказал Элиягу Глатценберг, соучредитель некоммерческой организации "Ахват Тора".

Определения того, кто является Харедим, различаются, что затрудняет статистику. Платформа журналистских расследований Shomrim сообщает, что по самым либеральным определением, только около 1 000 харедим вступили в ряды армии в 2019 и 2020 годах, что примерно вдвое меньше, чем в 2013-2018 годах. Статистика на 2021-2023 годы похожа, заявил представитель ЦАХАЛа на заседании комитета Кнессета в феврале.

"Если 10 000 с лишним неправомерно освобожденных от призыва харедим станут мишенью, лидеры харейской общины поймут это с большим пониманием, чем если бы армия призывала в армию студентов иешив", - говорит Глатценберг.