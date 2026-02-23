Архітектор - Арахамія? В Україні може зʼявитися нова партія, у лідерах Терехов та Кім

В Україні може з’явитися новий політичний проєкт, який формують на базі Асоціації прифронтових міст та громад.

Що відомо про Асоціацію

Асоціацію прифронтових міст та громад створили у серпні минулого року, а у вересні відбувся її перший форум-презентація. За даними співрозмовників видання, активність організації свідчить про амбіції, що виходять за межі платформи для взаємодії місцевого самоврядування.

За словами майже десятка джерел, на базі Асоціації вже починає формуватися політичний проєкт, який може взяти участь у наступних загальнонаціональних виборах.

На чолі організації - мер Харкова Ігор Терехов, також одним із публічних облич називають голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Хто може бути причетним

Підтримку Асоціації, за інформацією РБК-Україна, надає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який був присутній на заходах організації.

Шість співрозмовників видання називають головним політичним "архітектором" проєкту голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. Водночас одне з джерел зазначає, що сам Арахамія не з’являтиметься у цьому проєкті.

Три співрозмовники також стверджують, що ключовим спонсором створення нового проєкту може бути екснардеп від колишньої ОПЗЖ Ігор Абрамович, хоча інше джерело у Раді каже, що наразі він не залучений до фінансування.

"Таким проектом же треба займатись системно. А у Арахамії не вистачає часу охопити все відразу і одночасно. Якщо ж говорити, чи буде це партія Арахамії - сам він там не з'явиться, він буде йти з партією президента", - розповіло інше поінформовано джерело

Які цілі проєкту

За словами співрозмовників видання, майбутній політичний проєкт може розраховувати на електорат півдня та сходу країни, який раніше голосував за "Опоблок" та ОПЗЖ.

Інші джерела зазначають, що проєкт може претендувати на ширше лівоцентристське поле.

"Цю нішу, можливо, спробує частково втримати Бойко, якщо піде на вибори, за цю нішу буде боротись Разумков. Чому ж на це поле не завести на противагу інший, новий, альтернативний проект, який буде лояльний до нинішньої партії влади?" – описує логіку створення політпроекту на базі Асоціації інше інформоване джерело видання.

Серед можливих сценаріїв - участь у виборах до парламенту паралельно зі "Слугою народу" або об’єднання у форматі партійного блоку.

Проблеми та оцінки

У дослідженні SOCIS умовна партія мерів на чолі з Тереховим і Кімом могла б набрати 2,8% від усіх респондентів і 4% серед тих, хто визначився та піде на вибори.

Співрозмовники видання вказують на дві основні проблеми: відсутність загальнонаціонального лідера та зменшення цільового електорату через переміщення жителів прифронтових територій.

Що кажуть у самій Асоціації

Віталій Кім та оточення Ігоря Терехова наголошують, що Асоціація прифронтових міст і громад не є політичним проєктом.

"... Я не зобов’язаний у всьому погоджуватися з позицією Асоціації - ні в окремих публічних заявах, ні в підходах до окремих тем. Бо це нормальний робочий процес. Головне - результат, а він вже є", - сказав голова Миколаївської ОВА.

Джерело, близьке до Терехова, зазначило, що хоча ідея створення політичного проєкту існує, рішення про оформлення партії немає, а говорити про учасників чи виборчі списки зараз передчасно.

Позиція Арахамії

У коментарі РБК-Україна Давид Арахамія заявив, що йому нічого не відомо про його роль як організатора майбутнього проєкту чи причетність до нього.

"Мені про це нічого не відомо. Більше того, це не перший випадок, коли я дізнаюся про себе щось нове зі ЗМІ. Інформація про мою партійну приналежність є в публічному доступі, з березня 2021 року я очолюю політраду партії "Слуги Народу", - зазначив Арахамія.

Він також зазначив, що наразі розмови про партії є недоречними, а головною метою залишається підтримка України у війні.