Зеленський: 90% українців проти виборів під час війни, бо це - жахливо
В Україні 90% громадян не підтримують ідею проведення виборів під час війни. Це занадто небезпечно.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню POLITICO.
Зеленський зазначив, що для проведення виборів потрібна безпека. Тобто потрібно реальне та довге припинення вогню. За його словами, 90% мешканців України зараз проти виборів - оскільки розуміють небезпеку.
"Як проводити вибори під час війни, під обстрілами? Це жахливо. Як голосуватимуть наші солдати? Вони ж захищають [країну], вони мусять голосувати, ми мусимо їх почути. Це жахливо. Як голосуватимуть 8 мільйонів людей, які перебувають за кордоном?", - зазначив він.
Тому, додав президент, потрібно спочатку налагодити безпекову ситуацію. Потім можна буде провести вибори.
"Якщо ми зможемо провести вибори, це означатиме, що у нас буде нормальна безпекова ситуація. Можливо, не [повністю] нормальна, але, як я вже сказав: припинення вогню. Тож якщо президент Трамп... якщо президент Трамп дасть мені... натисне на Путіна [щодо] припинення вогню на два-три місяці - ми проведемо вибори", - сказав він.
Зазначимо, тим часом Росія заявила про готовність забезпечити відсутність обстрілів у день можливого голосування в Україні, якщо Київ ухвалить рішення про проведення виборів.
Проведення виборів в Україні обговорюють дуже активно. Так, видання The Economist і Financial Times повідомляли з посиланням на джерела, що президентські вибори нібито можуть відбутися у 2026 році. Серед можливих дат називали травень.
У Зеленського на публікації відреагували стримано, підкресливши, що головним пріоритетом залишається досягнення справедливого миру. Сам Зеленський пізніше заявив, що ідея оголошувати вибори 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення РФ - є недоречною.
Раніше РБК-Україна також аналізувало, чи можливе проведення виборів в умовах воєнного стану з технічної та юридичної точок зору, а також які перешкоди можуть цьому завадити.