Архитектор - Арахамия? В Украине может появиться новая партия, в лидерах Терехов и Ким

В Украине может появиться новый политический проект, который формируют на базе Ассоциации прифронтовых городов и общин.

Что известно об Ассоциации

Ассоциацию прифронтовых городов и громад создали в августе прошлого года, а в сентябре состоялся ее первый форум-презентация. По данным собеседников издания, активность организации свидетельствует об амбициях, выходящих за пределы платформы для взаимодействия местного самоуправления.

По словам почти десятка источников, на базе Ассоциации уже начинает формироваться политический проект, который может принять участие в следующих общенациональных выборах.

Во главе организации - мэр Харькова Игорь Терехов, также одним из публичных лиц называют главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Кто может быть причастен к этому

Поддержку Ассоциации, по информации РБК-Украина, оказывает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который присутствовал на мероприятиях организации.

Шесть собеседников издания называют главным политическим "архитектором" проекта главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. В то же время один из источников отмечает, что сам Арахамия не будет появляться в этом проекте.

Три собеседника также утверждают, что ключевым спонсором создания нового проекта может быть экс-нардеп от бывшей ОПЗЖ Игорь Абрамович, хотя другой источник в Раде говорит, что пока он не привлечен к финансированию.

"Таким проектом же надо заниматься системно. А у Арахамии не хватает времени охватить все сразу и одновременно. Если же говорить, будет ли это партия Арахамии - сам он там не появится, он будет идти с партией президента", - рассказал другой информированный источник

Какие цели проекта

По словам собеседников издания, будущий политический проект может рассчитывать на электорат юга и востока страны, который ранее голосовал за "Оппоблок" и ОПЗЖ.

Другие источники отмечают, что проект может претендовать на более широкое левоцентристское поле.

"Эту нишу, возможно, попытается частично удержать Бойко, если пойдет на выборы, за эту нишу будет бороться Разумков. Почему же на это поле не завести в противовес другой, новый, альтернативный проект, который будет лоялен к нынешней партии власти?" - описывает логику создания политпроекта на базе Ассоциации другой информированный источник издания.

Среди возможных сценариев - участие в выборах в парламент параллельно со "Слугой народа" или объединение в формате партийного блока.

Проблемы и оценки

В исследовании SOCIS условная партия мэров во главе с Тереховым и Кимом могла бы набрать 2,8% от всех респондентов и 4% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Собеседники издания указывают на две основные проблемы: отсутствие общенационального лидера и уменьшение целевого электората из-за перемещения жителей прифронтовых территорий.

Что говорят в самой Ассоциации

Виталий Ким и окружение Игоря Терехова отмечают, что Ассоциация прифронтовых городов и общин не является политическим проектом.

"... Я не обязан во всем соглашаться с позицией Ассоциации - ни в отдельных публичных заявлениях, ни в подходах к отдельным темам. Потому что это нормальный рабочий процесс. Главное - результат, а он уже есть", - сказал глава Николаевской ОВА.

Источник, близкий к Терехову, отметил, что хотя идея создания политического проекта существует, решения об оформлении партии нет, а говорить об участниках или избирательных списках сейчас преждевременно.

Позиция Арахамии

В комментарии РБК-Украина Давид Арахамия заявил, что ему ничего не известно о его роли как организатора будущего проекта или причастности к нему.

"Мне об этом ничего не известно. Более того, это не первый случай, когда я узнаю о себе что-то новое из СМИ. Информация о моей партийной принадлежности есть в публичном доступе, с марта 2021 года я возглавляю политсовет партии "Слуги народа", - отметил Арахамия.

Он также отметил, что сейчас разговоры о партии неуместны, а главной целью остается поддержка Украины в войне.