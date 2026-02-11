"Дурна ідея": Зеленський емоційно відреагував на вкид про вибори

Для України 24 лютого - це особлива дата. Зробити оголошення про вибори в річницю повномасштабного вторгнення РФ - це дурна ідея.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

"Це особлива дата - 24 лютого. І навіть якби була мета або були відповідні кроки щодо наближення тих чи інших виборів, я вважаю, що це було б абсолютно дурною ідеєю - взяти таку дату для того, щоб говорити про політику", - зазначив Зеленський.

Він звернув увагу, що за 4 роки повномасштабної війни велика кількість українських воїнів віддали своє життя за захист держави.

"Я ніколи не міг би зробити те, про що ви запитуєте. Тому 24 лютого не можуть бути оголошені жодні вибори, будь-які вибори", - додав президент.

За його словами, у контексті виборів спочатку має бути безпека, а потім - політика.