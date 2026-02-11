ua en ru
"Дурна ідея": Зеленський емоційно відреагував на вкид про вибори

Київ, Середа 11 лютого 2026 21:03
UA EN RU
"Дурна ідея": Зеленський емоційно відреагував на вкид про вибори Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Для України 24 лютого - це особлива дата. Зробити оголошення про вибори в річницю повномасштабного вторгнення РФ - це дурна ідея.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте також: Чому вибори в Україні під час війни - точно не гарна ідея: пояснення Каллас

"Це особлива дата - 24 лютого. І навіть якби була мета або були відповідні кроки щодо наближення тих чи інших виборів, я вважаю, що це було б абсолютно дурною ідеєю - взяти таку дату для того, щоб говорити про політику", - зазначив Зеленський.

Він звернув увагу, що за 4 роки повномасштабної війни велика кількість українських воїнів віддали своє життя за захист держави.

"Я ніколи не міг би зробити те, про що ви запитуєте. Тому 24 лютого не можуть бути оголошені жодні вибори, будь-які вибори", - додав президент.

За його словами, у контексті виборів спочатку має бути безпека, а потім - політика.

Чутки про вибори

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, видання Financial Times написало про те, що президент України Володимир Зеленський нібито може оголосити дату виборів і референдуму за мирним планом США 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення росіян.

За даними журналістів, США нібито вимагають, щоб вибори і референдум в Україні відбулися до 15 травня.

При цьому джерело РБК-Україна в оточенні глави української держави зазначило, що для того, щоб оголошувати дату виборів, потрібна безпека.

Раніше Зеленський неодноразово заявляв про те, що для проведення виборів необхідно забезпечити перемир'я між Україною і Росією.

Володимир Зеленський Російська Федерація Вибори в Україні Війна в Україні
