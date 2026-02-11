Україна планує провести вибори президента і референдум в один день: FT дізналося терміни

Україна почала планувати проведення президентських виборів, які мають відбутися в один день спільно з референдумом щодо мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Що говорять джерела про вибори

За словами українських і західних чиновників, а також осіб, обізнаних із ситуацією, крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні.

Підготовка почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому разі країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.

Також джерела кажуть, що президент України Володимир Зеленський має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого, у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Джерела, близькі до Зеленського, кажуть, що він і його команда дали зрозуміти адміністрації Трампа, що вони готові до надзвичайно стислих термінів, незважаючи на логістичні труднощі проведення виборів у стислі терміни в умовах війни.

Згідно з робочим графіком, Верховна Рада в березні та квітні займатиметься внесенням необхідних правових змін, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного часу.

При цьому FT у ще кількох абзацах пише, що українські та західні офіційні особи наголосили, що ні графіку, ні ультиматуму США навряд чи буде дотримано, оскільки вони залежать від низки чинників, зокрема й від можливості досягнення прогресу в мирній угоді з главою Кремля Володимиром Путіним.

Водночас цей план "підкреслює прагнення Зеленського максимально збільшити свої шанси на переобрання, одночасно запевняючи президента США Дональда Трампа в тому, що Київ не затягує досягнення мирної угоди, якщо її буде досягнуто".

Що буде з гарантіями

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти Києву, що американські гарантії безпеки залежать від укладення ширшої мирної угоди, яка, ймовірно, включатиме передачу Донбасу Росії, і яку Вашингтон хоче завершити до 15 травня.

Чиновники попередили, що адміністрація Трампа раніше встановлювала терміни, які вже минули, але Вашингтон залишає Києву дуже мало простору для маневру напередодні проміжних виборів у США.