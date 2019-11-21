Арахамия заявил, что в "Слуге народа" немного "проблемных" депутатов

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия заявил, что не принимал активного участия в формировании партийного списка "Слуги народа"

В "Слуге народа" погрешность в отборе депутатов составляет меньше 2%. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия в эфире программы "Право на власть" в эфире 1+1, передает РБК-Украина.

По словам нардепа, он не принимал активного участия в формировании партийного списка "Слуги народа".

"Сначала я знакомился с людьми и сразу же, когда я общался с президентом мы говорили, что в любом отборе является так называемая погрешность, то есть право на ошибку. В нашей фракции 254 человека было изначально, то есть 10% это 25 человек, 5% - это 12 человек. У нас есть только три проблемы пока что. Это даже меньше чем 2%. То есть будем считать, что мы пока что в пределах погрешности идем", - заявил Арахамия.

"Президент реагирует очень эмоционально. Он говорит, что вы порочите наши рейтинг и доверие людей. С этим есть проблемы, но он тоже поддерживает меня. Он говорит: "Смотри, если мы сделали ошибку надо выйти к людям честно сказать, что мы сделали ошибку и ее исправить, честно рассказать, что мы делаем для ее исправления", - добавил он.

Напомним, 15 ноября нардепы Скороход и Поляков сообщили, что их исключили из факции "Слуга народа". Они назвали это решение политически мотивированным.

Во фракции "Слуга народа" официальной причиной исключения депутатов назвали голосовать за те законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

РБК-Украина сообщало, что из фракции "Слуга народа" на фоне скандала вышел нардеп Роман Иванисов. По его словам, он пошел на такой шаг, чтобы не ставить под удар репутацию всей фракции. По официальным данным, в 1990-х он был осужден за изнасилование.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что решение об исключении Иванисова из фракции уже принято.