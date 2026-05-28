Міноборони вже показало нардепам ідеї реформи армії: РБК-Україна дізналось деталі

15:09 28.05.2026 Чт
2 хв
Військовим можуть почати платити до 40 тисяч за день "на нулі"
Уляна Безпалько, Марія Кучерявець
Фото: глава Міноборони України Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Цього тижня міністр оборони Михайло Федоров презентує нардепам своє бачення низки змін до проходження військової служби. Вони, зокрема, передбачають зміни щодо грошового забезпечення військовослужбовців, термінів служби та можливість звільнення для окремих категорій військових, які служать з 2022 року.

Про це РБК-Україна розповіли співрозмовники у Раді.

Читайте також: Реформа ЗСУ. Яких змін в армії чекати вже з червня


За даними видання, зараз концепт змін не стосується самого процесу мобілізації та чи ТЦК та СП. Зміни щодо цих сфер команда Міноборони планує представити депутатам у середині червня.

На початку тижня команда Міноборони презентувала ці зміни депутатам з профільного парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Сьогодні - презентація для парламентарів зі "Слуги народу", вчора - була для нардепів з інших фракцій та груп.

Серед змін, які презентувало Міноборони, передбачається підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців з 20 тисяч до 30 тисяч гривень. Крім того, передбачається, що військові зможуть отримувати грошове забезпечення до 400 тисяч гривень - це для тих, хто проходить службу на передньому краї.

"Тобто за кожен день виконання бойових завдань, залежно від їхньої складності тощо - планується додаткова оплата 20-40 тисяч на день", - розповів один зі співрозмовників.

Також планується збільшення грошового забезпечення для командирів бригад, штабів, корпусів та Головнокомандувача. Паралельно Міноборони розробляє систему контрактів, яка буде доступна і для тих, хто вже мобілізований, пішов за рекрутингом та служить у війську. Ця система передбачатиме чіткі терміни служби.

"Для окремих категорій вони становитимуть до 2 років, після цього вони матимуть певний термін на відпочинок, який ще поки дискутується. Для тих, хто мав поранення - термін служби, визначений контрактом, буде менший", - уточнило джерело.

Масштабна реформа армії-2026

Раніше стало відомо, що в Україні готується масштабна реформа військової служби, яка, як анонсував президент Володимир Зеленський, стартує вже у червні цього року, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України.

Ключові напрямки змін анонсував і міністр оборони, визначивши пріоритетами справедливу модель зарплат, нову контрактну систему з чіткими термінами служби та зрозумілу логіку ротацій.

Загалом анонсована реформа передбачає кілька кроків: зростання зарплат; спецконтракти для піхоти; поетапне звільнення зі служби раніше мобілізованих на основі чітких часових критеріїв.

Посольство США зробило заяву щодо "втечі" з Києва
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
