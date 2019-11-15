ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из фракции "Слуга народа" могут исключить нескольких депутатов

Новости » Политика     15.11.2019 - 10:03
Из фракции "Слуга народа" могут исключить нескольких депутатов
Фото: Совет (РБК-Украина)

На заседании фракции обсуждают увольнение двух нардепов

Из фракции "Слуга народа" могут исключить нескольких депутатов. Об этом РБК-Украина рассказал источник.

Как отмечается, на заседании фракции обсуждают увольнение нардепов Анны Скороход и Антона Полякова.

"Сейчас проходит заседание фракции "Слуга народа". Обсуждают исключение из фракции депутатов Анны Скороход и Антона Полякова", - сообщил источник.

Напомним, вчера в Раде разгорелся скандал с нардепом Скороход. Она заявила, что за то, что проголосовала против открытия рынка земли, задержали ее мужа.

В ГПУ пояснили, что в четверг, 14 ноября, полиция задержала гражданина РФ, который находится в международном розыске, для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам. Он добавил, что политическая партия не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа.

Кроме того, вчера сообщалось, что народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук могут уволить с должности представителя Кабинета министров в Верховной раде.

Казна от "Слуги народа": какой госбюджет на 2020 год приняла Верховная рада В ГПУ назвали причины задержания мужа нардепа Скороход
Новости Украины увольнениедепутатыСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь