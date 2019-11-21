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Арахамія заявив що у "Слузі народу" небагато "проблемних" депутатів

Новини » Політика     21.11.2019 - 23:31
Арахамія заявив що у "Слузі народу" небагато "проблемних" депутатів
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія заявив, що не брав активної участі у формуванні партійного списку "Слуги народу"

У "Слузі народу" похибка у відборі депутатів становить менше 2%. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія в ефірі програми "Право на владу" в ефірі 1+1, передає РБК-Україна.

За словами нардепа, він не брав активної участі у формуванні партійного списку "Слуги народу".

"Спочатку я знайомився з людьми і одразу ж, коли я спілкувався з президентом ми говорили, що в будь-якому відборі є так звана похибка. Тобто є право на помилку. В нашій фракції 254 людини було спочатку, тобто 10% це 25 людей, 5% - це 12 людей. У нас є тільки три проблеми поки що. Це навіть менше ніж 2%. Тобто будемо вважати, що ми поки що в межах похибки йдемо", - заявив Арахамія.

"Президент реагує дуже емоційно. Він каже, що ви паплюжите наші рейтинг і довіру людей. З цим є проблеми, але він теж підтримує мене. Він каже: "Дивись, якщо ми зробили помилку треба вийти до людей чесно сказати, що ми зробили помилку і її виправити, чесно розказати, що ми робимо для її виправлення", - додав він.

Нагадаємо, 15 листопада нардепи Скороход і Поляков повідомили, що їх виключили з факції "Слуга народу". Вони назвали це рішення політично мотивованим.

У фракції "Слуга народа" офіційною причиною виключення депутатів назвали неголосування за ті законопроекти, щодо яких є спільне рішення фракції.

Також РБК-Україна повідомляло, що з фракції "Слуга народу" на тлі скандалу вийшов нардеп Роман Іванісов. За його словами, він пішов на такий крок, щоб не ставити під удар репутацію всієї фракції. За офіційними даними, в 1990-х він був засуджений за зґвалтування.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що рішення про виключення Іванісова з фракції вже ухвалене.

Арахамія: рішення про виключення Іванісова прийнято Арахамія: Іванісов має скласти депутатський мандат
Новини України Слуга народаДавид Арахамія
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