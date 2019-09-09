Apple презентует новый iPhone: что известно

Американская компания Apple на презентации 10 сентября в Купертино представит новый iPhone. РБК-Украина разбиралось, что известно о новинках Apple, которые придут на смену iPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone Xr, за сутки до презентации.

Обновленный бюджетный iPhone завтра не покажут

За несколько дней до презентации стало известно, что бюджетный iPhone планируют выпустить только весной следующего года. Ожидается, что преемник бестселлера iPhone SE получит дизайн 4,7-дюймового iPhone 8, флагманскую начинку, но будет иметь более дешевый жидкокристаллический дисплей.

Apple готовит масштабное обновление своей продукции

Помимо новых моделей смартфонов Pro iPhones от Apple, которые покажут 10 сентября, в ближайшие несколько месяцев планируется запуск в продажу обновленных MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch и AirPods. MacBook Pro должен стать самым большим лэптопом в линейке с диагональю 16 дюймов. Также увеличится экран самого бюджетного iPad - с 9,7 до 10,2 дюйма.

Что касается AirPods, то новые модели станут водонепроницаемыми и получат функции активного шумоподавления. В Apple Watch планируют лишь обновить программное обеспечение и добавить новые корпуса.

В сеть слили изображение iPhone 11 изнутри

Первые опубликованные изображения внутренней части подтвердили, что гаджеты iPhone 11 Pro или Pro Max получат батарею рекордной емкости. Кроме того, из-за конструктивных особенностей камера стала занимать значительно больше места, чем в предыдущих моделях.

Фото: iPhone 11 изнутри (wccftech.com)

iPhone 11 получит дисплей как у главного конкурента

Профильный ресурс 9to5mac сообщил, что новый iPhone 11 будет оборудован таким же дисплеем, какие установлены в смартфонах Samsung Note 10. Apple уже давно использовала дисплеи производства Samsung, однако это первый случай, когда iPhone будет иметь идентичный экран, как и у главного конкурента из Южной Кореи.

Новые iPhone выйдут с измененным дизайном

Apple решила отойти от привычной маркировки на корпусе и представит смартфоны без надписи "iPhone". В Купертино посчитали, что iPhone давно вошел в категорию хорошо узнаваемых продуктов, поэтому надписи не будет, а задняя стеклянная панель будет матовой.

Также стало известно, что один из новых iPhone будет доступен в совершенно новом темно-зеленом цвете. Лицевые панели практически не будут отличаться от прошлогодних моделей. А емкость флэш-памяти новых смартфонов составит 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Apple окончательно определилась с названием новых iPhone

За месяц до презентации стало известно, что преемники iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11r. Учитывая, что X в названии нынешних моделей - это цифра 10 (читается iPhone Ten), новые iPhone будут использовать следующий порядковый номер, но без обозначения римской цифрой.

Тогда же появилась инсайдерская информация о характеристиках серии iPhone 11. В частности, две старшие модели получат экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также тройные камеры в квадратном блоке. Младшей модели достанется ЖК-экран диагональю 6,1 дюйма.

Новый iPhone будет поддерживать стилус

Как сообщил Business Insider, новые iPhone, которые выйдут в сентябре, будут поддерживать стилусы Apple Pencil. Стилус от американской компании был представлен еще в 2015 году, когда Apple выпустила первую линейку iPad Pro. Тогда же, в начале августа появилась первая информация о том, что новинки получат увеличенный аккумулятор, однако цены останутся на уровне прошлогодних моделей.

iPhone 11 получит новейший процессор

Следующая порция новостей о будущем флагмане от Apple поступила в мае. Авторитетное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что преемники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR получат новый процессор, который производит компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

В том же месяце Apple сняла с производства iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus, так как они "технически и морально устарели". Кроме того, Apple отчиталась, что в I квартале 2019 получила на 5% меньше доходов, чем в прошлом году, а выручка от продажи iPhone сократилась на 5 млрд долларов

Первые изображения iPhone 11

Уже в конце марта профильный портал Slashleaks опубликовал первые чертежи будущего смартфона. Тогда же впервые подтвердилась информация о том, что iPhone 11 нового поколения оснастят тройным модулем камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой.

Фото: чертежи iPhone XI (slashleaks)

На мартовской презентации Apple показала новые iPad

Полгода назад на мартовской презентации Apple представила новые iPad Air и iPad mini с поддержкой Apple Pencil первого поколения. Обновленный iPad Air выпускается в ультратонком корпусе с 10,5-дюймовым дисплеем и производительным чипом Apple A12 Bionic, а также с улучшенным дисплеем.

iPad mini сохранил 7,9-дюймовый экран, но оснащен системой A12 (в нее входит 64-битный 6-ядерный ARM-микропроцессор). Также планшет оборудован дисплеем Retina с True Tone.