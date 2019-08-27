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Появилось первое фото iPhone 11 изнутри

Новости » Телеком & IT    27.08.2019 - 13:25
Появилось первое фото iPhone 11 изнутри
Фото: офис Apple (flickr.com/Andy)

Мощная батарея позволит iPhone 11 стать более автономным

В сети появились первые фотографии нового iPhone 11, демонстрирующие внутреннюю часть смартфона. Об этом сообщает Wccftech.

Сообщается, что изображение нового девайса от Apple выложил китайский блогер GeekBar. На фото можно увидеть примерную расстановку внутренних деталей в моделях iPhone 11 Pro или Pro Max.

Иллюстрация демонстрирует большой модуль камеры, а также процессор A13 Bionic. Также значительное место отводится крупной литий-ионной батарее, которая позволит iPhone иметь рекордную автономность.

Камера стала занимать значительно больше места, чем в предыдущих моделях. Она состоит из трех объективов, характеристики линз которых пока не сообщается.

Появилось первое фото iPhone 11 изнутри

Фото: iPhone 11 изнутри (wccftech.com)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что новые модели iPhone 11 выйдут в середине сентября. Они будут оборудованы таким же дисплеем, какой установлен в смартфонах Samsung Note 10. Также новый iPhone будет иметь новый дизайн. С корпусов новых смартфонов пропадет логотип Apple.

Кроме этого, в Apple планируют выпустить три новых модели iPhone. Новые модели смартфонов Pro iPhones от Apple должны будут заменить iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR

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