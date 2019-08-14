ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно, как будут называться новые iPhone

Новости » Общество    14.08.2019 - 15:43
Стало известно, как будут называться новые iPhone
Фото: офис Apple (flickr.com/Andy)

Уже состоялось бета-тестирование кредитной карты Apple Card

Новые iPhone, идущие на смену нынешним моделям iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11r. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс.

Как сообщается, уже состоялось бета-тестирование кредитной карты Apple Card. Теперь новый iPhone получит приставку Pro к названию. Учитывая, что X в названии нынешних моделей - это цифра 10 (читается iPhone Ten), поэтому новые iPhone будут использовать следующий порядковый номер.

По предварительным данным, две старшие модели получат экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также тройные камеры в квадратном блоке. Младшей модели достанется ЖК-экран диагональю 6,1 дюйма и сдвоенная камера в том же квадратном блоке.

Анонс новых iPhone ожидается в следующем месяце. По предварительным данным, Apple проведет презентацию 10 сентября, открыв предзаказы в пятницу, 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года появятся новые флагманы iPhone, которые будут поддерживать Apple Pencil.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple и банк Goldman Sachs ведут переговоры о совместном проекте по выпуску новой кредитной карты.

Новый iPhone получит поддержку стилуса В Apple начали производить новые процессоры для iPhone
Новости Украины iPhone
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь