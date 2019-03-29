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Опубликованы первые чертежи iPhone XI                 

Новости » Телеком & IT    29.03.2019 - 13:49
Опубликованы первые чертежи iPhone XI                 
Иллюстративное фото (apple.com)

Первые чертежи iPhone XI говорят о наличии тройного модуля камеры

В сети опубликованы первые чертежи будущего флагмана iPhone XI. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный портал Slashleaks.

Согласно опубликованному изображению, iPhone XI нового поколения оснастят тройным модулем основной камеры, который поместят в квадратную рамку вместе со вспышкой. Сам смартфон будет аналогичной с предыдущими моделями формы со скругленными краями.

В то же время на данный момент пока нет официальных данных о внешнем виде iPhone XI. Однако новые чертежи подтверждают сведения предыдущих утечек.

Опубликованы первые чертежи iPhone XI                 

Фото: чертежи iPhone XI (slashleaks)

Напомним, ранее сообщалось, что Apple представит три модели iPhone в 2019 году. Среди нововведений, которые готовит Apple, - тройная камера на задней панели для премиальной модели и двойные камеры для двух других.

Кроме того, уже в 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED). В частности, эти дисплеи имеют более высокую контрастность по сравнению с более дешевыми жидкокристаллическими экранами.

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