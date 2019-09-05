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Apple работает над iPhone с Touch ID под дисплеем

Новости » Телеком & IT    05.09.2019 - 16:16
Apple работает над iPhone с Touch ID под дисплеем
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Функция может появиться в линейке iPhone 2020 года

Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев, эта функция может появиться в линейке iPhone 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что она уже тестируется как внутри компании, так и среди зарубежных поставщиков, и может появиться в линейке iPhone 2020 года.

"Поставщики смогли интегрировать технологию в iPhone, однако компании пока не удалось наладить её массовое производство", - говорится в сообщении.

Отметим, что в начале августа похожим прогнозом поделился аналитик Мин-Чи Куо. Однако он уверяет, что Apple не сможет оснастить iPhone 2020 года подэкранным Touch ID. В течение следующих 17 месяцев Apple намерена решить множество технических проблем, чтобы предоставить пользователям устройства более высокого уровня.

Напомним, компания Apple планирует весной следующего года выпустить более дешевый iPhone, чтобы завоевать покупателей на развивающихся рынках и завоевать позиции в Китае. Новая модель станет первым недорогим смартфоном Apple с момента запуска iPhone SE в 2016 году, который продавался по 399 долларов. Название и цена новой модели еще не определены.

Как сообщало РБК-Украина, Apple представит три модели iPhone, которые заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Отмечалось, что новые модели не будут поддерживать функцию 5G.

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