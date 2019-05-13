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В Apple начали производить новые процессоры для iPhone

Новости » Hi-tech    13.05.2019 - 17:57
В Apple начали производить новые процессоры для iPhone
Фото: офис Apple (flickr.com/Andy)

Процессор позволит увеличить скорость работы новых смартфонов

Преемники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR получат новый процессор, что сделает их чуть толще. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Процессор позволит увеличить скорость работы новых смартфонов. Его протестировали в апреле, к массовому производству компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) приступит в мае. Новый процессор появится во всех трех новых моделях, которые Apple представит осенью.

Кодовые названия для новых моделей смартфонов - D43, D44 и N104, но публике они будут представлены под другими названиями. Внешне новые устройства не будут сильно отличаться от линейки iPhone XR, XS и XS Max. Последние два инженеры Apple оснастят тройной камерой со сверхшироким углом обзора, а XR - двойной, которая будет поддерживать оптический зум. Все три устройства будут с беспроводной зарядкой, с помощью которой можно будет зарядить и обновленные AirPods.

Напомним, в марте были опубликованы первые чертежи нового iPhone XI.

Предполагается, что Apple представит три модели iPhone в 2019 году. Среди нововведений, которые готовит компания, - тройная камера на задней панели для премиальной модели и двойные камеры для двух других.

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