ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Анонс зустрічі Зеленського і Трампа та частковий арешт майна Тимошенко: новини за 21 січня

Україна, Четвер 22 січня 2026 06:30
UA EN RU
Анонс зустрічі Зеленського і Трампа та частковий арешт майна Тимошенко: новини за 21 січня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть зустрітися на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Тим часом суд частково заарештував майно лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Більш детально про те, що сталося в середу, 21 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі для обговорення мирного плану, - Axios

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 22 січня, вирушить у Давос для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, пише Axios.

За даними видання, зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00 за місцевим часом.

ВАКС частково заарештував майно Тимошенко

Вищий антикорупційний суд із третьої спроби частково задовольнив клопотання прокурорів про арешт майна очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Її підозрюють у підкупі народних депутатів під час голосувань у Верховній Раді.

Віткофф заявив, що зустрінеться з Путіним 22 січня

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що в четвер, 22 січня, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Він підкреслив, що саме росіяни просять про цю зустріч, і зазначив, що "це важлива заява з їхнього боку".

Серед підозрюваних - Шурма: НАБУ розслідує розкрадання коштів за "зеленим" тарифом

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на окупованій території Запорізької області.

У справі фігурують ексзаступник керівника Офісу президента, ексчлен наглядової ради "Нафтогазу" та керівники енергетичних компаній.

За даними РБК-Україна, йдеться про колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурму.

Колишній глава "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом

У середу, 21 січня, загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт.

Співрозмовник РБК-Україна, ознайомлений з обставинами загибелі, сказав, що Брехта вразив струм на підстанції "Укренерго", коли він взявся за дріт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Укренерго Дональд Трамп Тимошенко Війна в Україні Форум в Давосі
Новини
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів