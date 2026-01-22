Анонс зустрічі Зеленського і Трампа та частковий арешт майна Тимошенко: новини за 21 січня
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть зустрітися на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Тим часом суд частково заарештував майно лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
Більш детально про те, що сталося в середу, 21 січня, - в матеріалі РБК-Україна.
Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі для обговорення мирного плану, - Axios
Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 22 січня, вирушить у Давос для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, пише Axios.
За даними видання, зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00 за місцевим часом.
ВАКС частково заарештував майно Тимошенко
Вищий антикорупційний суд із третьої спроби частково задовольнив клопотання прокурорів про арешт майна очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
Її підозрюють у підкупі народних депутатів під час голосувань у Верховній Раді.
Віткофф заявив, що зустрінеться з Путіним 22 січня
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що в четвер, 22 січня, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
Він підкреслив, що саме росіяни просять про цю зустріч, і зазначив, що "це важлива заява з їхнього боку".
Серед підозрюваних - Шурма: НАБУ розслідує розкрадання коштів за "зеленим" тарифом
НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на окупованій території Запорізької області.
У справі фігурують ексзаступник керівника Офісу президента, ексчлен наглядової ради "Нафтогазу" та керівники енергетичних компаній.
За даними РБК-Україна, йдеться про колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурму.
Колишній глава "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
У середу, 21 січня, загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт.
Співрозмовник РБК-Україна, ознайомлений з обставинами загибелі, сказав, що Брехта вразив струм на підстанції "Укренерго", коли він взявся за дріт.