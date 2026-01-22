Анонс встречи Зеленского и Трампа и частичный арест имущества Тимошенко: новости за 21 января

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут встретиться на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Тем временем суд частично арестовал имущество лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Более детально о том, что произошло в среду, 21 января, - в материале РБК-Украина .

Зеленский встретится с Трампом в Давосе для обсуждения мирного плана, - Axios

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 22 января, отправится в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет Axios.

По данным издания, встреча между двумя президентами запланирована примерно на 12:00 по местному времени.

ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко

Высший антикоррупционный суд с третьей попытки частично удовлетворил ходатайство прокуроров об аресте имущества руководительницы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Ее подозревают в подкупе народных депутатов во время голосований в Верховной Раде.

Уиткофф заявил, что встретится с Путиным 22 января

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в четверг, 22 января, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что именно россияне просят об этой встрече, и отметил, что "это важное заявление с их стороны".

Среди подозреваемых - Шурма: НАБУ расследует хищение средств по "зеленому" тарифу

НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу на оккупированной территории Запорожской области.

В деле фигурируют экс-заместитель руководителя Офиса президента, экс-член наблюдательного совета "Нафтогаза" и руководители энергетических компаний.

По данным РБК-Украина, речь о бывшем заместителе главы Офиса президента Украины Ростиславе Шурме.

Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током

В среду, 21 января, погиб бывший руководитель "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Собеседник РБК-Украина, ознакомленный с обстоятельствами гибели, сказал что Брехт был поражен током на подстанции "Укрэнерго", когда взялся за провод.