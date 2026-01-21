Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі для обговорення мирного плану, - Axios

Український лідер Володимир Зеленський в четвер, 22 січня, вирушить до Давосу для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Axios Барака Равіда в X .

За словами журналіста, зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00. Він наголосив, що вона має відбутися до того, як спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України", - йдеться у заяві Равіда.

РБК-Україна звернулося за підтвердженням інформації про можливу зустріч Зеленського та Трампа до співрозмовників в команді президента України.

"Зараз президент в Києві", - повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.