Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі для обговорення мирного плану, - Axios
Український лідер Володимир Зеленський в четвер, 22 січня, вирушить до Давосу для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Axios Барака Равіда в X.
За словами журналіста, зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00. Він наголосив, що вона має відбутися до того, як спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України", - йдеться у заяві Равіда.
РБК-Україна звернулося за підтвердженням інформації про можливу зустріч Зеленського та Трампа до співрозмовників в команді президента України.
"Зараз президент в Києві", - повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
Що передувало
Сьогодні, 21 січня, Дональд Трамп заявив, що планує зустрітись з Володимиром Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.
Напередодні Зеленський заявив, що не поїде на форум у Давос, а залишиться в Україні після чергового масованого удару росіян по українській енергетиці.
Водночас він наголосив на важливості і плану процвітання, і гарантій безпеки, і повідомив, що поїздка може відбутися за умови готовності цих документів.
Візит посланців Трампа до РФ
Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер завтра зустрінуться з російським диктатором. За словами Віткоффа, саме росіяни просять про цю зустріч.
Крім того, Bloomberg повідомило, що на початку січня Путін неофіційно отримав проєкт мирного плану, узгоджений між Україною та європейськими партнерами. Це дозволило йому підготувати зауваження та пропозиції до зустрічі з Віткоффом і Кушнером.