Віткофф заявив, що зустрінеться з Путіним 22 січня
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у четвер, 22 січня, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya і Bloomberg.
"Ну, дивіться, ми маємо зустрітися з ним (Путіним, - ред.) у четвер", - наголосив Віткофф.
Він підкреслив, що саме росіяни просять про цю зустріч, і зауважив, що "це важлива заява з їхнього боку".
"Всі хочуть укласти мирну угоду", - наголосив Віткофф, і додав, що відправиться завтра до Москви із зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вже підтвердив росЗМІ, що Путін планує завтра зустріч із Віткоффом.
Що передувало
Минулого тижня, 16 січня, Дмитро Пєсков заявив, що Росія зацікавлена в новому візиті спецпосланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера і чекає на нього. Тоді він сказав, що дата візиту не була визначена.
Пєсков також зауважив, що для встановлення миру в Україні необхідні "спільні зусилля на зустрічних треках". Крім того, за його словами, завершення війни неможливе без "широкого обговорення європейської безпеки".
Нагадаємо, 14 січня стало відомо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер збираються відвідати Москву для зустрічі з Володимиром Путіним.
Видання Axios на початку січня писало, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.
Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на отримання відповіді від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця. Зеленський заявив, що хоче отримати її до того, як остаточно узгодить з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення.