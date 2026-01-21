ua en ru
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом

Україна, Середа 21 січня 2026 15:30
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Автор: Наталія Кава

У середу, 21 січня, загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердили в енергетичних колах.

Співрозмовник, ознайомлений із обставинами загибелі, сказав що Брехт був вражений струмом на підстанції “Укренерго”, коли взявся за дріт.

Заява Міненерго

У Міенерго підтвердили смерть Брехта. Як зазначили у міністерстві, Брех взяв на себе колосальну відповідальність очолюючи "Укренерго" як т.в.о. голови правління у період 2024-2025 років. Згодом від відповідав за експлуатацію та відновлення мережі.

"Він робив усе можливе, щоб втримати систему. Його внесок у стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити", - сказано у повідомленні.

Що відомо про Брехта

Професійну діяльність Олексій Брехт розпочав у 1999 році на Київській гідроакумулювальній електростанції. Згодом він очолив відокремлений підрозділ НЕК "Укренерго" - "Науково-проєктний центр розвитку ОЕС України", який займався розробкою галузевих стандартів, а також формуванням планів розвитку електромереж усієї енергосистеми з урахуванням сучасних вимог до її надійності та стійкості.

У 2011–2016 роках працював у НЕК "Укренерго", де відповідав за напрями стратегічного розвитку, євроінтеграції та технічної політики. За цей період було систематизовано й удосконалено процеси розвитку мережі ОЕС України, оновлено політику приєднання електроустановок до магістральних мереж, а також уперше організовано розробку та впровадження технічної політики компанії.

Значний управлінський досвід здобув на посаді керівника служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми Укренерго, де опікувався питаннями планування та розвитку основної мережі, а також приєднанням електроустановок до електричних мереж. Окрім цього, має практичний досвід роботи диспетчером і керівником диспетчерської служби.

Освіту інженера за спеціальністю "Електричні станції" здобув у Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Раніше ми писали про те, що у середу, 14 січня 2026 року, стало відомо про смерть народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.

