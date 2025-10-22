Поверх обвалився, є жертва та постраждалі: що відомо про удари РФ по дитсадку Харкова

Російська армія трьома "Шахедами" вдарила по приватному дитячому садочку у Харкові. Відомо про жертву та поранених.

РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про наслідки атаки на Харків.

Головне:

росіяни вдарили "Шахедами" по дитсадку;

на місці влучання є пожежа;

відомо про загиблого.

Чим били росіяни

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, ворог поцілив по дитячому садочку трьома безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок влучання другий поверх приміщення повістю склався.

Також на місці події сталась масштабна пожежа. Також пошкоджено офіс, що розташований поруч. На місці працюють всі відповідні служби.

Постраждалі

За попередніми даними, внаслідок влучання постраждали шість людей. П'ять з них - це працівники комунальних служб, як працювали на місці події.

Також відомо про одного загиблого, це 40-річний чоловік.

Діти

Станом на 12:15 відомо, що серед дітей постраждалих немає. Терехов уточнив, що під час загрози ударів вихователі евакуювали їх у підвальне приміщення. Наразі рятувальники вивели всіх дітей.

За його словами, внаслідок удару по садочку там повністю склався другий поверх. Триває розбір завалів.

Реакція Зеленського

За його даними, відомо про семеро постраждалих. Їм надається медична допомога. Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.

"Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні", - повідомив він.

Що кажуть у МВС

2Як повідомиил у МВС, поліція разом із СБУ документують воєнний злочин РФ проти цивільних та дітей.

Станом на зараз відомо про одну загиблу особу, ще семеро людей постраждало. Евакуювали близько півсотні дітей. Кількість травмованих малюків уточнюється", - сказано у повідомленні.