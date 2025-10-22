ua en ru
Норвегія виділить Україні ще 135 млн доларів на закупівлю газу та енергозабезпечення

Україна, Середа 22 жовтня 2025 13:46
Норвегія виділить Україні ще 135 млн доларів на закупівлю газу та енергозабезпечення Фото: Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія виділяє додаткове фінансування в розмірі 135 млн доларів, щоб допомогти Україні забезпечити доступ до електроенергії та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Норвегії.

Кошти надаються у співпраці з Європейським Союзом і будуть спрямовані на задоволення енергетичних потреб країни, що вступає в четверту зиму повномасштабної війни.

"Україна стикається зі ще однією складною зимою, а енергопостачання в країні залишається нестабільним. Разом з ЄС Норвегія посилює зусилля, щоб українські сім'ї, підприємства та установи мали доступ до енергії. Це важливо і для людей, і для функціонування всієї країни", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Фінансування через європейські механізми

Фінансування від Норвегії буде спрямовано через Європейську інвестиційну платформу для України (Ukraine Investment Framework, UIF). Цей механізм покликаний мобілізувати державні та приватні інвестиції для відновлення та реконструкції України після руйнувань, спричинених агресією Росії.

UIF є частиною програми Ukraine Facility - основного інструменту ЄС з надання цивільної підтримки Україні. Уперше Норвегія спрямовує допомогу напряму через цей механізм.

"Україні необхідне стабільне і достатнє джерело енергії, щоб підтримувати роботу критично важливих служб, поки вона продовжує захищати себе. Співпрацюючи з ЄС, ми гарантуємо, що кошти будуть ефективно використані для забезпечення енергопостачання", - наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Загальна допомога Норвегії Україні зростає

Кошти виділяються в рамках Програми підтримки України імені Нансена і доповнюють фінансування, яке вже надано 2025 року для закупівлі газу. З 2022 року Норвегія направила Україні загалом 550 млн доларів на імпорт газу.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 22 жовтня зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у військовому терміналі аеропорту Осло Гардемоен.

