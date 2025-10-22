ua en ru
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)

Донецька область, Середа 22 жовтня 2025 18:24
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео) Ілюстративне фото: українські військові деокупували Кучерів Яр (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники звільнили від російських окупантів село Кучерів Яр. Також їм вдалося поповнити обмінний фонд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Facebook.

"Підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ, звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку", - зазначили в ДШВ.

Військові додали, що під час операції українські захисники взяли в полон понад 50 російських солдатів.

Воїни ЗСУ вже встановили в селі український прапор. Цей момент потрапив на відео.

ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)Фото: Кучерів Яр на карті (скриншот)

Добропільська контрнаступальна операція

Нагадаємо, українські воїни з вересня продовжують контрнаступ під Добропіллям. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, захисники змогли звільнити від російських окупантів понад 180 квадратних кілометрів території.

При цьому, за даними генерала, ще понад 210 квадратних кілометрів території було зачищено від російських диверсантів.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів, що росіяни спробували контратакувати під Добропіллям. Ворог намагався розблокувати тих солдатів РФ, які потрапили в оточення.

За словами Зеленського, росіяни зазнали втрат і відступили. Своїх цілей вони не досягли.

