Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони ГУР вивели з ладу ключову установку на НПЗ у Дагестані, - джерела

Махачкала, Середа 22 жовтня 2025 15:37
Дрони ГУР вивели з ладу ключову установку на НПЗ у Дагестані, - джерела Ілюстративне фото: у Дагестані був "приліт" з НПЗ (t.me/mchs_official)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по НПЗ у Дагестані. У результаті було виведено з ладу установку первинної переробки нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників видання, ціллю дронів підрозділу "Саргас" Департаменту активних дій ГУР став нафтопереробний завод у Махачкалі.

Джерела у воєнній розвідці уточнюють, що цей НПЗ забезпечує російських окупантів. По ньому вдарили дрони українського виробництва.

При цьому згідно з відео, які були оприлюднені в мережі, щонайменше один із дронів успішно атакував і вивів з ладу установку первинної переробки нафти АВТ. Унаслідок удару на заводі почалася масштабна пожежа.

"Вплив на нафтову промисловість Росії продовжиться і буде постійно зростати", - додали джерела.

Атака на НПЗ у Дагестані

Нагадаємо, раніше про удар Сил оборони по нафтопереробному заводу в Дагестані повідомив Генштаб ЗСУ.

За інформацією військового командування, у Махачкалі зафіксовано влучання в одну з установок переробки нафти.

Цей завод забезпечує паливом Каспійську військово-морську базу, а також займається заправкою кораблів РФ. Його річна потужність сягає 1 млн тонн. Збиток уточнюється.

До слова, вчора, 21 жовтня, на двох нафтопереробних заводах у Європі, які пов'язані з Росією, прогриміли вибухи і почалися пожежі. Йдеться про НПЗ MOL в Угорщині та НПЗ Petrotel Lukoil у Румунії.

НПЗ MOL - основний нафтопереробний завод Угорщини, яка активно купує російську нафту.

Дагестан НПЗ Головне управління розвідки Махачкала ГУР Війна в Україні Атака дронів
