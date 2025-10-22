Дрони ГУР вивели з ладу ключову установку на НПЗ у Дагестані, - джерела
Дрони Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по НПЗ у Дагестані. У результаті було виведено з ладу установку первинної переробки нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За інформацією співрозмовників видання, ціллю дронів підрозділу "Саргас" Департаменту активних дій ГУР став нафтопереробний завод у Махачкалі.
Джерела у воєнній розвідці уточнюють, що цей НПЗ забезпечує російських окупантів. По ньому вдарили дрони українського виробництва.
При цьому згідно з відео, які були оприлюднені в мережі, щонайменше один із дронів успішно атакував і вивів з ладу установку первинної переробки нафти АВТ. Унаслідок удару на заводі почалася масштабна пожежа.
"Вплив на нафтову промисловість Росії продовжиться і буде постійно зростати", - додали джерела.
Атака на НПЗ у Дагестані
Нагадаємо, раніше про удар Сил оборони по нафтопереробному заводу в Дагестані повідомив Генштаб ЗСУ.
За інформацією військового командування, у Махачкалі зафіксовано влучання в одну з установок переробки нафти.
Цей завод забезпечує паливом Каспійську військово-морську базу, а також займається заправкою кораблів РФ. Його річна потужність сягає 1 млн тонн. Збиток уточнюється.
До слова, вчора, 21 жовтня, на двох нафтопереробних заводах у Європі, які пов'язані з Росією, прогриміли вибухи і почалися пожежі. Йдеться про НПЗ MOL в Угорщині та НПЗ Petrotel Lukoil у Румунії.
НПЗ MOL - основний нафтопереробний завод Угорщини, яка активно купує російську нафту.