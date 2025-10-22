Дрони ГУР вивели з ладу ключову установку на НПЗ у Дагестані, - джерела

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по НПЗ у Дагестані. У результаті було виведено з ладу установку первинної переробки нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників видання, ціллю дронів підрозділу "Саргас" Департаменту активних дій ГУР став нафтопереробний завод у Махачкалі.



Джерела у воєнній розвідці уточнюють, що цей НПЗ забезпечує російських окупантів. По ньому вдарили дрони українського виробництва.

При цьому згідно з відео, які були оприлюднені в мережі, щонайменше один із дронів успішно атакував і вивів з ладу установку первинної переробки нафти АВТ. Унаслідок удару на заводі почалася масштабна пожежа.

"Вплив на нафтову промисловість Росії продовжиться і буде постійно зростати", - додали джерела.