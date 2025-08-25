ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

Понеділок 25 серпня 2025 21:35
UA EN RU
У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну" Фото: наступний "Рамштайн" відбудеться 9 вересня у Лондоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня у Лондоні.

Як передає РБК-Україна, про це "Суспільному" повідомив речник Міністерства оборони Німеччини.

За його словами, засідання проведуть у змішаному форматі, порядок денний поки не розголошують.

"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", - пояснив речник Міноборони Німеччини.

"Рамштайн"

Нагадаємо, останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Як тоді заявив глава Міноборони України Денис Шмигаль, Україні потрібно 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.

Також стало відомо, що США запускають спільно з НАТО новий механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України.

Крім того, про надання додаткових пакетів допомоги оголосили Німеччина, Канада, Нідерланди, Норвегія і Швеція.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Зустріч Рамштайн
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили