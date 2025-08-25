Ціни на бензин раптово впали на АЗС: чому це сталося та чого очікувати восени

На ціну бензину та дизелю в Україні восени впливатимуть два фактори: вартість імпортного пального та курс долара. Очікувати здешевлення на АЗС не варто.

Про те, що відбувається на ринку та якими будуть ціни, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Ціни на пальне: ситуація

Останніми днями вартість пального на АЗС України суттєво впала - в середньому приблизно на 2 гривні.

Як зазначив в коментарі РБК-Україна директор Центру "Психея" Геннадій Рябцев, останнє зниження було пов’язане із святковими акціями мереж АЗС напередодні Дня Незалежності.

"Святкові акції. Ну, перше, започаткувала "Укрнафта", а потім всі підтримали. І на свята якраз великі мережі знизили ціни там аж в деяких до 5 гривень на літр", - пояснив експерт.

Втім, за його словами, навряд чи така практика збережеться. "Я не певен, що ця демонстрація такої ж щедрості, вона продовжиться і на цьому тижні. І ціни не повернуться", - додав Рябцев.

Чому пальне в Україні дорожче, ніж мало б бути

Рябцев вважає, що трейдери протягом літа ігнорували всі об’єктивні чинники, які дозволяли б знижувати ціни, і тримали їх завищеними на 4-5 гривень.

"Зараз на ринку фактично відсутня цінова конкуренція. Ціни визначаються достатньо волюнтаристським шляхом", - зазначив він.

За словами експерта, оператори реагують на зміну цін на кордоні або на коливання курсу гривні лише у бік зростання. Зниження відбувається мінімально і не відображає реальної ситуації.

Він також звернув увагу на те, що "преміальний" бензин фактично не має підстав для різниці в ціні зі звичайним, але споживачі переплачують.

Ціни на бензин в Україні

Ціни на бензин та дизель різко зросли у червні, коли світові ціни на нафту суттєво підвилися. Бензин та дизель подорожчали на 4-5 гривень. Потім, попри зниження цін на нафту, вартість пального на АЗС не змінилася.



Прогноз на осінь

Рябцев прогнозує, що восени основними чинниками для ціноутворення залишаться світові котирування нафтопродуктів і курс гривні.

"Фактори ті ж самі, які були раніше. Два основні чинники впливатимуть на вартість нафтопродуктів на кордоні, яка буде визначатися котированнями нафтовими і курсу національної валюти", - пояснив він.

При цьому з 1 січня, за його словами, додатково позначиться і зростання акцизу. "Звісно, що це не збільшення оподаткування компаній, а збільшення кінцевої ціни споживачів", - підкреслив Рябцев.

Щодо напрямку руху цін, експерт сумнівів не має: "У бік зростання, звісно, тому що, на жаль, не можна сподіватися, що курс національної валюти наприкінці року укріпиться. Скоріш за все, ми будемо мати послаблення курсу до кінця року".

Ціни на нафту

Ціни на нафту марки Brent впали на початку серпня та протягом місяця перебували близько рівня 68 доларів за барель. Зараз ціни нижчі, ніж наприкінці минулого року, коли вони становили близько 74 доларів за барель.

Ціни суттєво знизилися у квітні на тлі торгових воєн, оголошених президентом США Дональдом Трампом. Тоді нафта опустилася до 65 доларів.

У червні на тлі протистояння Ізраїлю та Ірану ціни на нафту підскочили до 78 доларів. Після закінчення 12-денної війни ціни впали до 65 доларів, проте в липні знову піднялися вище 70 доларів.

bloomberg.com