Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій "А" СБУ: що відомо

Понеділок 25 серпня 2025 11:50
Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій "А" СБУ: що відомо Фото: Євген Хмара (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №657/2025 про призначення Євгена Хмари начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №657/2025 глави держави.

Документ офіційно затверджує Хмару на керівній посаді в одному з ключових підрозділів СБУ, що відповідає за проведення спеціальних операцій та стратегічних заходів із забезпечення безпеки держави.

Призначення набуває чинності з моменту підписання указу президентом.

Що відомо про Євгена Хмару

За відкритими даними, про кар’єру Хмари відомо небагато. Відомо, що у березні 2019 року п’ятий експрезидент України Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького.

Відзнака була присуджена за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов’язку з нагоди Дня Служби безпеки України.

Центр "А" СБУ виконує широкий спектр завдань - від контртерористичних операцій до спеціальних місій на користь національної безпеки.

Нагадаємо, що новим командиром 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України став підполковник Богдан "Пугач" Грішенков.

Служба безпеки України Війна в Україні
