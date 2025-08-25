Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій "А" СБУ: що відомо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №657/2025 про призначення Євгена Хмари начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №657/2025 глави держави.
Документ офіційно затверджує Хмару на керівній посаді в одному з ключових підрозділів СБУ, що відповідає за проведення спеціальних операцій та стратегічних заходів із забезпечення безпеки держави.
Призначення набуває чинності з моменту підписання указу президентом.
Що відомо про Євгена Хмару
За відкритими даними, про кар’єру Хмари відомо небагато. Відомо, що у березні 2019 року п’ятий експрезидент України Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького.
Відзнака була присуджена за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов’язку з нагоди Дня Служби безпеки України.
Центр "А" СБУ виконує широкий спектр завдань - від контртерористичних операцій до спеціальних місій на користь національної безпеки.
Нагадаємо, що новим командиром 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України став підполковник Богдан "Пугач" Грішенков.