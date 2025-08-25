Німеччина надаватиме Україні 9 млрд євро щорічно, - міністр фінансів

Про це заявив міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

"Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно", - сказав Клінгбейль.

Він також обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченко продовження та варіанти підтримки України.