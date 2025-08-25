ua en ru
Німеччина надаватиме Україні 9 млрд євро щорічно, - міністр фінансів

Понеділок 25 серпня 2025 16:40
Німеччина надаватиме Україні 9 млрд євро щорічно, - міністр фінансів Фото: міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом найближчих років Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро.

Про це заявив міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно", - сказав Клінгбейль.

Він також обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченко продовження та варіанти підтримки України.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Німеччина візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії й мають визначатися Києвом.

Також Клінгбейль зазначав, що у російського диктатора Володимира Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. За його словами, "Україна може і далі покладатися на Німеччину".

Допомога Україні Війна в Україні
