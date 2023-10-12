Анонс F-16 для України від Бельгії та наступ РФ на Авдіївку: новини за 11 жовтня

Бельгія, ймовірно, передасть Україні винищувачі F-16 у 2025 році. Тим часом росіяни розпочали масований наступ на Авдіївку Донецької області.

Більш детально про те, що сталося у середу, 11 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Глава Міноборони Бельгії анонсувала відправку F-16 в Україну

Бельгія відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України в рамках військової допомоги у 2025 році, заявила міністр оборони Людивін Дедондер.

Також вона додала, що її країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.

Такого ще не було. Росіяни масовано наступають на Авдіївку, - Барабаш

Росіяни пішли у масований наступ у районі Авдіївки (Донецька область), заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Він додав, що українські військові підбили понад 60 одиниць ворожої техніки, такого ще жодного разу на цьому напрямку не було.

Зеленський про закінчення війни: Ми в останньому періоді, найважчому

Повномасштабна війна Росії проти України перебуває вже на завершальному періоді, і він може бути найважчим, наголосив президент України Володимир Зеленський.

За його словами спрогнозувати закінчення бойових дій у нашій країні ще складно.

Ракетний удар по селу Гроза: СБУ викрила двох навідників "Іскандеру"

СБУ викрила зрадників, які навели російський "Іскандер" на кафе у селі Гроза Харківської області. Ними виявилися два брати, які перейшли на бік окупантів.

Данія зможе передати Україні перші F-16 на початку наступного року, - Міноборони

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив про можливість країни відправити в Україну перші винищувачі F-16 у першому кварталі наступного року.

При цьому глава Міноборони Данії зазначив, що для навчання українських пілотів буде потрібен певний час.

Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) підтвердив надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів.

До нього увійшли артилерійські снаряди та "цілком нові системи ППО, які незабаром доставлять до нашої країни".

Їздять на авто по 10 людей. Спецпідрозділи РФ готують диверсії на кордоні з Україною

Спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області, повідомив Центр національного спротиву.

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Такі дані навів міністр закордонних справ Ізраїлю Марк Регєв.