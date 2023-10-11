Глава Міноборони Бельгії анонсувала відправку F-16 в Україну

Бельгія відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України у рамках військової допомоги у 2025 році. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер в ефірі Bel RTL radio .

"Бельгія відправить в Україну винищувачі F-16 із 2025 року", - сказала вона.

При цьому глава Міноборони Бельгії не уточнила, скільки саме літаків буде відправлено до України.

За словами Дедондера, таку передачу бойових літаків буде здійснено "залежно від збільшення потужності наших нових F-35".

Окрім відправки винищувачів, Бельгія продовжить роботу з підготовки пілотів і запропонує технічне обслуговування всього коаліційного флоту F-16, наголосила міністр, та додала, що країна продовжить надавати допомогу Україні.

Також Дедондер висловилася про навчання пілотів у Бельгії, Данії та, можливо, ще в одній із країн Євросоюзу.

"Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, в одній із країн Європейського Союзу. Поки що ми ще не говоримо про Україну. Ми знаходимося в процесі надання можливості Україні модернізувати свої збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просте оголошення про відправлення кількох F-16", - заявила глава Міноборони Бельгії.

Участь Бельгії в "коаліції F-16" для України

Раніше повідомлялося, що 10 жовтня, напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн", міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з бельгійським колегою Людивін Дедондер, під час якого сторони обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів.

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів польотам на F-16, а потім постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Наприкінці серпня Норвегія також зобов'язалася поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.