Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) підтвердив виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів. Раніше інформація про такий пакет з'явилася у пресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у столиці Бельгії Брюсселі 11 жовтня.

"Я радий, що США оголосить наступний пакет оборонної допомоги Україні, який становить 200 мільйонів доларів", - сказав голова Пентагону.

Цей пакет включає також боєприпаси 155-мм та 105-мм, а також "цілком нові системи протиповітряної оборони, які будуть незабаром доставлені в Україну".

Крім того, додав Остін, до оборонного пакета від Штатів увійдуть ракети, повітряні боєприпаси, протитанкова зброя та "необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами"

"Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме 43 мільярди доларів з початку війни", - заявив глава Пентагону.

Нагадаємо, учора у ЗМІ з'явилася інформація, що Штати 11 жовтня оголосять про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. До нього увійдуть снаряди для HIMARS та озброєння для ППО.

Допомога США для України

Нещодавно Конгрес США не став вносити нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет - питання планують обговорити окремо. Окрім цього у відставку відправили прихильника допомоги Україні спікера Кевіна Маккарті.

Пентагон уже попередив Конгрес про можливі проблеми постачання зброї Україні, а Байден, за інформацією ЗМІ, шукає альтернативних шляхів фінансування допомоги Україні.

Днями The Telegraph написав, що Байден має намір просити у Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у розмірі 100 млрд доларів. Його має вистачити приблизно на 2 роки.

Також сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні у розмірі від 50 до 100 млрд доларів.